Lebensräume für Jung und Alt sind barrierefrei

Die Lebensräume für Jung und Alt an der Schulstraße in Immenstaad haben zum Jahresanfang neun automatische Türen in Betrieb nehmen können. Das verdanken sie der großzügigen Spende von 22 666 Euro der Glücksspirale. Am Donnerstagnachmittag war Frank Eisele, Geschäftsführer der Toto-Lotto-Bezirksdirektion Bodensee, im Haus zu Gast und ließ sich vor Ort von der Bereicherung durch die Spendengelder überzeugen. „Endlich komme ich ohne Hilfe durch diese Tür“, so eine der Bewohnerinnen, die stets mit Rollator unterwegs ist.

Die Modernisierung der Durchgangstüren sichern die Barrierefreiheit des Wohnblocks, der vor 17 Jahren errichtet wurde und aus vier Häusern besteht. In Kombination mit dem Aufzug ist nun der gesamte Block auch für Menschen mit Rollator, Kinderwagen oder im Rollstuhl ohne fremde Hilfe zugänglich: ein wichtiger Schritt hin zum selbstbestimmten Leben in allen Lebensumständen und bis ins hohe Alter.

„Man muss nur wissen, in welches Kästchen der Schlüssel gehört“, fasst Michael Abler, Gemeinwesenarbeiter „Lebensräume für Jung und Alt“ Immenstaad, den einfachen Mechanismus zusammen, den sie zur Türöffnung gewählt haben. Mit dem eigenen Schlüssel können die Bewohner den Automatismus steuern.

Stellvertretend für die Gemeinschaft nahmen Monika Paulus, Regionalleiterin Altenhilfe der Stiftung Liebenau Deutschland, und Michael Abler den Scheck von Frank Eisele entgegen.