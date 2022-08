Laster überfährt rote Ampel – und erfasst ein Auto

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 41 000 Euro und ein leicht Verletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montag gegen 18 Uhr auf der B 31 an der Kreuzung Meersburger Straße gekommen ist. Zeugenangaben zufolge fuhr der 63 Jahre alte Fahrer eines Lkw an der Kreuzung in Fahrtrichtung Lindau über eine rote Ampel und stieß mit einem Auto zusammen.

Autofahrer kommt ins Krankenhaus

Während der Unfallaufnahme war der übrige Verkehr für etwa eine Stunde beeinträchtigt. Laut Polizeibericht erfasste der Lastwagen einen Autofahrer, der von der Meersburger Straße nach links auf die B 31 abgebogen war. Der 55-Jährige wurde dabei leicht verletzt, ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Um das Auto, an dem 35 000 Euro Sachschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.