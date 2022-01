Kunststoffgesteck fängt Feuer

Glück im Unglück hatte ein 68-jähriger Mann, als am frühen Montagmorgen gegen 3.45 Uhr in seiner Wohnung im Immenstaader Tobelweg ein Kunststoffgesteck in Flammen aufging.

Der Mann überhörte laut der Polizei den Rauchmelder, schlief indes in seinem Schlafzimmer weiter und wurde erst wach, als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen. Die Wehrleute brachten den Mann sowie weitere Bewohner des Hauses ins Freie, löschten den Brand und konnten durch das rasche Einschreiten Schlimmeres verhindern.

Aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung kümmerte sich der Rettungsdienst um den 68-Jährigen. Durch das Feuer entstand den ersten Einschätzungen zufolge rund 1000 Euro Sachschaden. Die Hausbewohner konnten allesamt zurück in ihre Wohnungen. Den ersten Ermittlungen zufolge könnte eine nicht richtig gelöschte Kerze den Brand verursacht haben.