Kunst auf Töpfermarkt entdecken

Etwa 30 Töpfer- und Kunsthandwerker werden an diesem Wochenende, 7. und 8. Juli, in Immensaad erwartet. Dann nämlich findet der mittlerweile zehnte Kunst-Töpfermarkt auf dem Rathausplatz statt. Die Künstler bieten ihre selbst hergestellten Waren zum Verkauf an. Mit dabei sind in diesem Jahr Töpferwaren, Naturschmuck, Modeschmuck, Korbmacher, Besenmacher, Seifenmacher und Metallkünstler. Der Töpfermarkt mit Kunsthandwerk findet am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt – bei jedem Wetter, wie die Veranstalter schreiben. Foto: Veranstalter