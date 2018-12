Krippenbauer Ferdinand Wirth öffnet seinen privaten Ausstellungsraum

Seine Ausstellung von selbst handwerklich gefertigten Krippen hat Ferdinand Wirth in seinem Obergeschoss für die Öffentlichkeit geöffnet. Über 20 seiner Krippen in unterschiedlichen Größen präsentiert der Hobbyschnitzer. Im Schloss in Salem und mehrfach in der Montfort-Galerie in Kippenhausen hat Wirth seine Kunstwerke bereits ausgestellt. Dieses Jahr wollte es sich der 79-Jährige etwas leichter machen und öffnet seinen privaten Ausstellungsraum neben seiner Schnitzerwerkstatt. Weinfässer, das Wappen von Kippenhausen, das Lädinen-Schild und zahlreiche größere Figuren stammen aus seiner Hand. Nach seiner Berufstätigkeit hat er sich intensiv seinem Hobby gewidmet. Wer werktags zwischen 14 und 17 Uhr kommen möchte, sollte sich vorher telefonisch ankündigen bei Ferdinand Wirth, Telefon 07545 / 60 91. Foto: Heidi Keller