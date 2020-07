Kreisstraße bei Immenstaad weiterhin halbseitig gesperrt

Bei der Sonderprüfung am Dienstag ist der Anfahrschaden an dem Brückenbauwerk auf der B 31 bei Immenstaad von einem Ingenieurbüro begutachtet und vermessen worden. Aufgrund der Ergebnisse wird eine Instandsetzung beauftragt. Die überführende Kreisstraße 7745 (Montfortstraße) in Fahrtrichtung Immenstaad muss bis zu der Instandsetzung weiterhin halbseitig gesperrt bleiben. Dies kann voraussichtlich bis Herbst andauern. Dies teilt das Straßenbauamt mit.