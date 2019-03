Für TuS Immenstaad und den FC Kluftern ist das Auftaktspiel zur Rückrunde der südbadischen Fußball-Kreisliga A3 nach der Winterpause am Sonntag nach Maß verlaufen. Die Immenstaader verteidigten ihren Platz an der Tabellenspitze mit einem 2:1-Sieg in Bonndorf und vergrößerten den Vorsprung zum Verfolger im Deggenhausertal auf drei Punkte. Der FC Kluftern besiegte die Gäste aus Salem ebenfalls mit 2:1 und eroberte dadurch den dritten Tabellenplatz.

Die Klufterner siegten zwar knapp, jedoch hochverdient. Alexander Rudolph stellte die Führung mit einem Schuss aus 18 Metern ins rechte Eck her. Danach sahen die Zuschauer ein Hin und Her. In der 42. Minute zeigte der Unparteiische nach einem Foul von Alexander Weber auf den Elfmeterpunkt: Ausgleich durch Martin Neubert. Auch in Durchgang zwei kamen die Platzherren zu mehreren guten Möglichkeiten, während die Gäste weiterhin kaum gefährlich agierten. Mit Jannik Wild und Kevin Strumpf wechselte Klufterns Trainer Ralf Kaiser zwei junge Spieler ein, die frischen Schwung in die Offensive brachten. Wild war es dann auch, der kurz vor Spielende im Nachschuss für den Sieg sorgte.

TuS Immenstaad tat sich beim Tabellenletzten in Bonndorf schwer. Die Heimelf kam nicht nur mit dem eigenen kleinen und unebenen Platz, auf dem flüssige Spielzüge kaum möglich waren, besser zurecht, sondern hatte sich über die Winterpause deutlich verstärkt. Trotzdem hatten die Gäste mehr Erfolg mit ihren Abschlüssen. Bereits nach zwölf Minuten flog ein Freistoß von Noah Rockstroh ungehindert ins Bonndorfer Gehäuse. Zum 2:0 kam die Mannschaft von TuS-Coach Uwe Strüver kurz vor der Pause nach einem Foul an Jonas Heberle. Robin Mair zirkelte den fälligen Strafstoß eiskalt an Torhüter Patrik Thum vorbei ins Netz. Die Gastgeber wollten sich noch nicht geschlagen geben und drängten auf den Anschlusstreffer. Der gelang nach einer Viertelstunde durch Tobi Negrassus, ebenfalls durch einen Strafstoß nach einem Foul von Immenstaads Torhüter Michael Müller. Bonndorf wollte nun auch noch den Ausgleich, kamen aber zu keinen klaren Torchancen. Die Immenstaader hatten einige Kontermöglichkeiten, ließen es jedoch an der nötigen Konsequenz beim Abschluss fehlen.