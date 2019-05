Kluftern vergibt wichtige Punkte

Der TuS Immenstaad hat im Heimspiel gegen die Salemer Reserve den Platz an der Tabellenspitze mit einem 2:0-Sieg verteidigt. Der FC Kluftern hingegen unterlag beim Tabellenvorletzten in Sauldorf mit 1:2 Toren und rangiert weiterhin auf dem dritten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kaiser hatte von Anfang an gute Chancen, die aber nicht verwertet wurden. Trotzdem ging es mit einer Führung in die Pause, denn Messkirchs ansonsten gut agierender Torhüter Mike Bockstart dirigierte den Ball nach 33 Minuten ins eigene Netz.

Nach der Pause kamen die Gäste nicht gleich richtig in ihr Spiel und wurden prompt mit einem Doppelschlag bestraft, als zunächst André Eckstein und zwei Minuten später Jan Moser den Ball das Klufterner Tor trafen. Danach hatte Kluftern zwar noch einige Chancen, den Rückstand aufzuholen oder sogar in einen Sieg zu verwandeln, zeigte aber zu wenig Konsequenz im Abschluss, sodass es beim unbefriedigenden Ergebnis blieb.

Fahrlässige Chancenverwertung

In Immenstaad war die Heimelf über 90 Minuten dominierend und hätte bei einem weniger fahrlässigen Umgang mit den Chancen ein deutlich höheres Ergebnis erreichen können. In Führung ging die Strüver-Elf nach zwölf Minuten mit einem scharfen Schuss von David Hofstetter aus 20 Metern in den Winkel. Der zweite Treffer fiel kurz nach der Pause, als Mario Riegger aus fünf Metern am Torwart vorbeischob. Die Gäste aus Salem waren gelegentlich kontergefährlich, kam aber kaum zu zwingenden Torchancen.