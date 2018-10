In der südbadischen Fußball-Kreisliga A3 hat TuS Immenstaad den Platz an der Tabellenspitze mit einem 3:2-Heimsieg gegen den FC Überlingen II behauptet und die Distanz zum Verfolger Sportfreunde Owingen, der sich mit einem 2:2 vom SV Deggenhausertal trennten, auf fünf Zähler vergrößert. Der FC Kluftern ging mit einem 5:3-Erfolg beim Aufsteiger FC Bonndorf ebenfalls als Sieger vom Platz und konnte sich nach dem neunten Spieltag auf den vierten Tabellenplatz verbessern.

Dabei sah es für Kluftern zunächst gar nicht gut aus. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kaiser tat sich gegen den unbekannten Gegner auf schwer bespielbarem Rasen schwer. Nach acht Minuten brachte Leutrim Hasametaj die Gäste nach einem Eckball in Rückstand. Met Asllani nutzte in der folge eine Unsicherheit in der gegnerischen Abwehr zur 2:0-Führung der Hausherren. Kluftern ließen sich weder vom Rückstand noch vom strömenden Regen verunsichern und kamen nun besser ins Spiel. Markus Bausinger und Michael Schmidt stellten nach Bonndorfer Abwehrfehlern noch vor der Pause den Gleichstand her. In der zweiten Halbzeit zeigten die Klufterner weiterhin Kampfbereitschaft. Erneut Bausinger brachte seiner Elf per Abstauber die 3:2-Führung. Ein Doppelschlag von Thomas Fischer mit einem direkt verwandelten Freistoß und Jannik Wild nach einem Konter in den Schlussminuten führte zum 5:2. Taulant Gashi kurz vor Abpfiff nach einem Leichtsinnsfehler in der Klufterner Abwehr konnte nur noch auf 3:5 verkürzen.

TuS Immenstaad startete gegen die Überlinger Reserve druckvoll und ging bereits nach zwei Minuten in Führung, als Jonas Heberle eine Flanke von Stefan Abadzic ins Überlinger Netz zirkelte. Schon mit dem nächsten Spielzug erhöhte Stefan Abadzic nach einem Eckball per Kopf. Danach versäumten die Immenstaader bei mehreren Großchancen, den Vorsprung weiter auszubauen. Allmählich kamen die Gäste besser in Schwung und hatten gute Möglichkeiten, bei denen Immenstaads Torhüter Michael Müller glänzte. Als treffsicher erwies sich Überlingens Yusupha Camara, der nach einer feinen Einzelaktion den Anschlusstreffer besorgte. Danach entwickelte sich eine muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Trefferglück zum 3:1 hatte Heberle auf Zuspiel von Mario Riegger. Nach dem Seitenwechsel fehlte bei beiden Mannschaften der Spielfluss. Als Camara den Vorsprung der Immenstaader auf 3:2 verkürzte, kam bei den Gastgebern das Zittern auf, zumal Torhüter Müller in der Schlussphase gleich mehrfach ernsthaft gefordert war. Sein Verdienst war es letzten Endes, dass das Heimteam den knappen Vorsprung über die Zeit retten konnte.