TuS Immenstaad hat auch am achten Spieltag der südbadischen Fußball-Kreisliga A3 seinen Platz an der Tabellenspitze verteidigt. Die Mannschaft von Uwe Strüver schlug auswärts Verfolger FC RW Salem II mit 1:0. Der FC Kluftern hingegen rutschte nach einem 1:1 vor eigenem Publikum gegen den Tabellenletzten VfR Sauldorf auf den fünften Rang ab.

Die Mannschaft von Klufterns Coach Ralf Kaiser war zwar über 90 Minuten spielbestimmend. Sie tat jedoch zu wenig für einen Sieg gegen die eher harmlosen Sauldorfer, die sich weitgehend darauf beschränkten, ihr Tor zu bewachen. Den Führungstreffer für die Gastgeber machte Markus Bausinger nach einer Flanke von Simon Degenhardt. Danach versäumten es die Platzherren, den Vorsprung auszubauen. Die Strafe folgte in der 81. Minute, als Sauldorfs Mittelfeldspieler Tobias Heidenberger eine Unaufmerksamkeit in der Klufterner Abwehr nutzte und den Ball aus kurzer Distanz ins leere Tor einschob. Während die Enttäuschung über das Remis bei den Gastgebern groß war, feierten die Sauldorfer ihren ersten Punkt in der Runde wie einen grandiosen Sieg.

TuS Immenstaad ergriff im fairen Spiel auf dem Salemer Rasen von Anfang an die Initiative und kam mehrfach zu guten Tormöglichkeiten, bei denen allerdings die letzte Konsequenz fehlte. Kurz vor der Pause brachte Mario Riegger seine Elf mit einem strammen Schuss in Führung. Nach dem Seitenwechsel standen sich die Gegner auf Augenhöhe gegenüber. Letzten Endes stand die TuS-Abwehr aber sicher genug, um den Vorsprung über die Zeit zu bringen und die Salemer Reserve auf Tabellenplatz drei zu verweisen. Einen Strafstoß in der 85. Minute, den Noah Rockstroh ausführte, konnte Salems Keeper Johannes Bieger mit einer Glanzparade verhindern.