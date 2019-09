Kleine Piraten gehen auf Schatzsuche

Einmal im Leben ein echter Pirat sein, die Segel hissen, das Deck schrubben und einen Schatz heben. Die Piratenfahrten auf der „Lädine“ in Immenstaad machen es möglich. Die Ausfahrten auf dem historischen Lastensegler gehören zu den beliebtesten Attraktionen im Ferienprogramm der Tourist-Information.

„Sind wir noch an Land?“, fragt der sechsjährige Sebastian, kaum dass er an Bord gegangen ist. Kurz muss er sich noch gedulden, denn bevor die Lädine auslaufen kann, bekommen alle kleinen Piraten eine Schwimmweste und eine Einweisung. „Es gibt nur ein Kommando hier an Bord: Wenn der Kapitän etwas sagt, sagt ihr `is klar!´“, erklärt Merle Hellwig, die in den nächsten zwei Stunden „Kanonen Kathi“ heißen wird. Zusammen mit ihren Kolleginnen Tamara Höft und Ylvi Zipfel, alias „Leinen Lucy“ und „Goldzahn Gaby“, gestaltet sie das Piratenabenteuer für die kleinen Gäste.

Am Anfang sei es ihnen noch schwergefallen, die grimmigen, extrovertierten Piraten zu spielen, erzählen die Drei. „Man muss in der Rolle schon aufgehen und an den Ton muss man sich erst mal gewöhnen“, sagt Merle Hellwig. Aber die Piratenfahrt sei auch für die Betreuer selbst eine tolle Abwechslung zu den übrigen Veranstaltungen von „Immo´s Kindertreff“, die Tamara Höft und Ylvi Zipfel ansonsten betreuen.

Bevor die Lädine endlich auslaufen kann, muss noch die Piratenfahne gehisst werden. Das Wetter ist heute etwas wechselhaft, über dem See hängen noch dicke Gewitterwolken, die sich erst mit der Zeit verziehen. Trotzdem sind die meisten Kinder motiviert und erproben ihre Schießkünste an den Wasserkanonen. Danach werden die kleinen Piraten zum Deckschrubben abkommandiert. Als der Motor dann plötzlich „ausfällt“, werden nochmal alle Hände gebraucht, um das große Segel der Lädine zu hissen. Trotz grauem Himmer und einigen Wellen stehen die Kinder gebannt an der Reling, als „Kanonen Kathi“ schließlich den Schatz an Deck hievt. Auf die erfolgreiche Schatzsuche stoßen die kleinen Piraten dann natürlich noch an - mit echtem Rum versteht sich, der allerdings verdächtig nach Ahoi-Brause riecht.

Als die Lädine wieder in den Hafen einfährt, können die Kinder nochmal zeigen, was sie an den Wasserkanonen gelernt haben und zielen begeistert auf ein Schiff der weißen Flotte. Zum Abschluss der Fahrt bekommen alle Kinder noch eine Urkunde, die sie als waschechte Piraten auszeichnet.