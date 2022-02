Klein-Lkw fährt auf Transporter auf

Auf der B 31 bei Immenstaad ist ein 57-jähriger Kleinlastwagenfahrer am Montag kurz nach 8 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen Transporter einer 37-jährigen Frau aufgefahren. Die Frau bremste ihren Wagen laut Polizeibericht aufgrund eines mit Sondersignal entgegenkommenden Rettungswagens ab und fuhr an den rechten Straßenrand, um Platz zu schaffen. Der 57-Jährige erkannte die Situation zu spät, versuchte noch nach links auszuweichen, konnte jedoch eine wuchtige Kollision nicht mehr verhindern.

Durch den starken Aufprall entstand am Transporter der Frau mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Am Lkw wird der Sachschaden auf etwa 10 000 Euro beziffert. Die 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es auf der Bundesstraße aufgrund von kurzzeitigen Sperrungen bis 9.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.