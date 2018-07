Kindergarten-Wechsel auf den letzten Drücker

Zehn Familien im Kinderhaus Schulstraße wurden kurz vor den Ferien von einem Wechsel des Kindergartens überrascht. „Wir haben bis zuletzt nach einer anderen Lösung gesucht, aber keine gefunden“, erklärt Hauptamtsleiter Michael Haase.

Ganztagsbetreuungsplätze in den Krippen und Kindergärten der fünf Einrichtungen der Seegemeinde sind heiß begehrt. Immer wieder kommt die Gemeinde als Träger an Kapazitätsgrenzen. Nicht zuletzt deshalb beginnt noch dieses Jahr der Neubau des Kindergartens Seegaddel – mit mehr Platz und Gruppen zur Erweiterung des Angebots.

Im Kinderhaus Schulstraße werden im Laufe dieses Jahres zehn Krippenkinder, also Kinder unter drei Jahren, aus der Ganztagsbetreuung drei Jahre alt und müssen daher die Gruppe wechseln. Da die Ganztagsgruppen des Kinderhauses für Kinder über drei Jahren bereits voll belegt sind, werden diese Krippenkinder in eine Gruppe für Kinder über drei Jahre wechseln, die im benachbarten Grundschulgebäude untergebracht ist. Dort hat der Kindergarten Seegaddel seit April wegen des Neubaus seine Übergangsbleibe.

„Wir dürfen aus gesetzlichen und haftungsrechtlichen Gründen die Gruppen nie überbelegen“, erklärt Hauptamtsleiter Haase. Man habe in den vergangenen Wochen bis zuletzt nach einer Lösung gesucht, um den Wechsel in den Kindergarten im Nachbargebäude vermeiden zu können. Aber die Anmeldesituation, der Kindergartenbedarfsplan, habe keine andere Lösung zugelassen. Mit den wechselnden Kindern werden auch drei Erzieherinnen vom Kinderhaus Schulstraße in den benachbarten Kindergarten Seegaddel wechseln, um den Betreuungsbedarf dort zu decken. Zur Information der Eltern über diese Entscheidung hat das Hauptamt am Dienstag einen Brief an der Eingangstür des Kinderhauses Schulstraße angeschlagen. Am gestrigen Freitag war der letzte Betreuungstag vor den dreiwöchigen Kindergartenferien.

Als Gesprächspartner für die Eltern wurden in diesem Schreiben die Hausleitung, die Erzieherinnen der betroffenen Gruppen und die Gemeinde selbst angeboten. „Bis jetzt haben sich zwei Eltern bei mir gemeldet und sich informiert“, sagt Haase.

Die Gesprächsbereitschaft der Gemeinde bestehe bei Bedarf selbstverständlich weiterhin. Einen Elternabend habe man so kurzfristig nicht einberufen können. Auch habe man keinen Handlungsspielraum,, an den gesetzlichen Vorgaben ändere sich nichts.

Wechsel ist kein Erstfall

„Es war bereits vor Jahren klar – als wir mit der Ganztagsbetreuung im Kinderhaus Schulstraße begonnen haben – dass nie alle Krippenkinder, wenn sie drei Jahre alt werden, im Kinderhaus Schulstraße bleiben können. Wir haben dort vier Krippengruppen und zwei Kindergartengruppen. Es mussten auch bisher immer schon mal Kinder in einen anderen Kindergarten wechseln, je nach Auslastung der Gruppen. Und mit drei Jahren ändert sich ja für jedes Kind immer die Gruppe und die Erzieherin, egal in welchem Kindergarten.“

Haase ist froh, dass man bisher immer eine Lösung und einen Betreuungsplatz finden konnte. In anderen Kommunen sehe das anders aus. „Wir haben noch nie eine Familie wegschicken müssen.“ Er sei sich auch sicher, dass die zehn betroffenen Kinder mit der bestmöglichen Betreuung von den Erzieherinnen in ihrem Wechsel liebevoll begleitet würden. „Unser Gesamtkonzept ist in allen Einrichtungen gleich – gleich wertschätzend.“