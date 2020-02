Kinder lernen die Fasnet kennen

Seit Tagen schallt es schon „Narri Narro“ in der Stephan-Brodmann-Schule in Immenstaad. Grund dafür ist eine Initiative von Bärbel Härle-Schultheiss, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, in Klassen eins und zwei über die Fasnet in Immenstaad zu informieren, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

„Wichtig ist mir, dass die Kinder über Tradition, Gebräuche und vor allem über das Häs der einzelnen Narrenfiguren im Bilde sind“, sagt Bärbel Härle-Schultheiss, die zünftig selbst im Hexenhäs die Schule besucht. Als Mitglied der Immenstaader Narrenzunft „Hennenschlitter“ kann sie vieles erklären. Da wird über die Anfänge der Fasnet berichtet, über Art und Weise der Gebräuche und das Narrenhäs aus der Nähe betrachtet. Sogar eine Immenstaader Hexe, die jetzt im Foyer „schwebt“ hat die Referentin mitgebracht. „Ich freue mich, dass durch diese Aktion Immenstaad mit seinen festen Fasnetsabläufen noch näher in die Schule gebracht wird. Insbesondere bei der alljährlichen Schülerbefreiung am schmotzigen Dunschdig, wissen die Kinder schon Bescheid und können so noch ausgelassener feiern“, sagt Rektor Burkhard Zapkau.