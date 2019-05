Kinder feiern Erstkommunion in St. Jodokus Immenstaad

19 Kinder sind am Sonntag im Mittelpunkt der Seegemeinde gestanden: Die Erstkommunionkinder der katholischen Kirchengemeinde St. Jodokus und der Kirchengemeinde Mariä Himmelfahrt Kippenhausen wurden von Pfarrer Matthias Schneider, Leiter der Seelsorgeeinheit Meersburg-Seefelden-Immenstaad-Hagnau-Kippenhausen, den Ministranten, dem Musikverein Immenstaad und der Kirchengemeinde bei ihrem Festtag begleitet. Die Feier wurde musikalisch mitgestaltet von der Band „Kreuz und Quer“ und Susanne Kohl an der Orgel. Am Abend trafen sich die Familien noch einmal zur Dankandacht der Erstkommunionkinder in St. Jodokus. Foto: hke