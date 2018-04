Katholische Frauengemeinschaft setzt auf Kontinuität

Ein 40-jähriges und zwei 60-jährige Jubiläen feierte die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) der katholischen Kirchengemeinde St. Jodokus am Dienstag in der Mitgliederversammlung. Die erste und die zweite Vorsitzende wurden einstimmig im Amt bestätigt.

Ausgangspunkt für die Jahreshauptversammlung der Frauengemeinschaft war ein Gottesdienst mit Pfarrer Matthias Schneider, Leiter der Seelsorgeeinheit Meersburg. In ihrem Bericht erklärte die zweite Vorsitzende Ilona Kesenheimer, die kfd zähle in der Seegemeinde 77 Mitglieder.

Die Dienstags-Frauengruppe unter der Leitung von Maria Karg treffe sich wöchentlich, die Donnerstags-Gruppe von Brigitte Nosse 14-täglich. Frauen, die sich für diese Gruppen interessierten, könnten jederzeit vorbei kommen. Auch eine Passivmitgliedschaft wäre möglich.

Vorstands- und Dekanatssitzungen seien auch 2017 mehrfach angefallen. Schriftführerin Helene Janzer blickte zurück auf das vergangene Jahr und erinnerte an die Feier des eisernen Priesterjubiläums von Pfarrer Weßbecher. Der Ausflug der kfd führte im Juni zum Kloster Hegne nach Allensbach. Zu Fronleichnam wurden wieder aufwändige Blumenteppiche gelegt. Für die Bewirtung beim Hungermarsch des TuS Immenstaad steuerte die Frauengemeinschaft ein umfangreiches Kaffee- und Kuchen-Buffet bei. Das Sommerfest wurde traditionsgemäß bei Familie Nosse im Garten gefeiert. Der Schöpfungsgottesdienst im September musste wegen schlechten Wetters vom Kniebach in die katholische Kirche verlegt werden. Martha Wondrak hatte die Leitung für den stimmungsvollen Erntedank-Altar im Oktober. Im Europa-Park nahm man teil an der kfd-Präsentations-Veranstaltung „Rust - echt stark“.

Für die Bewirtung beim Begegnungstag der Gemeinde am ersten Adventsonntag war die kfd mitverantwortlich, ebenso für den Neujahrs-Empfang der Seelsorgeeinheit Meersburg. Mit einem Närrischen Nachmittag feierten auch die Frauen Fasnet. Großen Spaß hatten zahlreiche Frauen aus der Seelsorgeeinheit beim Frauenfrühstück und der klerikalen Kabarettshow der „Maulflaschen“. Kassiererin Brigitte Nosse legte den Kassenbericht vor. Die Kassenprüferinnen Ingrid Rück und Claire Torney waren sich sicher: „Alles 100-Prozent in Ordnung.“

Diverse Ausflüge sind in diesem Jahr geplant

Auch Pfarrer Schneider dankte und kam zum Schluss, der ganze Vorstand habe „perfekt gearbeitet“. Die Entlastung beschloss die Versammlung einstimmig. Die beiden Vorsitzenden kandidierten wieder für ihre Ämter. Das Ergebnis: Es bleibt beim Alten - Carmen Lehle wurde zur ersten, Ilona Kesenheimer zur zweiten Vorsitzenden gewählt. Pfarrer Schneider freute sich über die unproblematische Wahl und versicherte, die kfd sei ein „großer Aktivposten“ in der Gemeinde.

Die Kirchengemeinde wäre arm dran ohne Frauengemeinschaft. Zusammen mit Ilona Kesenheimer ehrte Schneider drei Jubilarinnen: 40 Jahre aktiv bei der Frauengemeinschaft ist Maria Endres. Als „gute und kreative Fee“ würdigte sie die zweite Vorsitzende. Für 60 Jahre Mitgliedschaft in der kfd sind Maria Heberle und Maria Sauter geehrt worden.

Pläne für das neue Vereinsjahr sind bereits gemacht: Pfarrer Schneider unterstützt bei der Organisation des Ausflugs nach Kloster Ettal. Eine Maiandacht wird am 15. Mai in Frenkenbach gefeiert. Am 27. Mai steht das 25-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Schneider in Meersburg bevor. Neben dem Sommerhock und dem Schöpfungs-Gottesdienst am Kniebach steht auch wieder der Erntealtar im Kalender. Im Dezember gibt es drei Mal Frühstück nach der Lichtermesse und eine Adventsfeier der Frauen.