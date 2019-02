Kai Eichler läuft und läuft

Feuerwehrmann Kai Eichler ist am Samstag um 6 Uhr zu seinem nächsten Ultramarathon aufgebrochen – dem „689-Kilometer-Marsch nach Berlin“. Andreas Schell, CEO der Rolls-Royce Power Systems, begleitete seinen Mitarbeiter am Wochenende.

Zwölf Tage am Stück läuft Eichler von 6 bis 16 Uhr auf dem Trimm-Dich-Pfad beim Sportzentrum Forstwiesen – allerdings in voller Feuerwehr-Kluft mit Atemgerät, täglich rund 50 Kilometer. Am Ende sind das 689 Kilometer.

Die letzte Etappe will der Extrem-Sportler dann tatsächlich nach Berlin marschieren. Diese 13. Etappe startet am 9. März um 1 Uhr früh an der Berufsfeuerwehr in Frankfurt an der Oder. Von dort sind es noch 85 Kilometer nach Berlin zum Roten Rathaus. Mit den in Immenstaad gelaufenen 604 Kilometern ergibt das insgesamt 689 Kilometer.

An den ersten beiden Tagen, am Samstag und Sonntag, hat ihn RRPS-Chef Andreas Schell begleitet. „So ein großes Engagement unterstütze ich gerne. Deshalb laufe ich die ersten beiden Tage mit. Auch nicht zum ersten Mal. Herr Eichler hat ja schon öfter solche Aktionen unternommen, an denen ich ihn teilweise begleitet habe.“

Dieses Mal will Kai Eichler dem Verein „Berlin brennt“ von Berliner Feuerwehrkameraden helfen und auf die Missstände im Feuerwehr- und Rettungsdienst der Stadt Berlin aufmerksam machen, die durch die jahrelange Sparpolitik entstanden sind. Er hat in früheren Jahren dort gearbeitet. Freuen würde er sich, wenn ihn auf dem Trimm-Dich-Pfad andere Läufer etappenweise begleiten.

Zum Frühstück habe er Müsli gegessen, verrät Eichler beim Start am Feuerwehrhaus. Im Wagen am Trimm-Dich-Pfad sind Wasser und Verpflegung für den Tag vorbereitet. Claus Mecking, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Immenstad, wo Eichler auch noch ehrenamtlich tätig ist, begleitet die Läufer mit dem Auto zum Wald. Beim Start ist auch Gattin Doreen Eichler dabei. In welcher Verfassung ist ihr Mann, wenn er nach 50 Kilometern nach Hause kommt? „Dann sind Sofa oder Badewanne angesagt. Aber so richtig runterkommen wird er in den zwölf Tagen sowieso nicht. Er bleibt immer unter Spannung“, sagt sie. Zum Abendessen gebe es dann immer etwas Leichtes – Hühnersuppe oder einen Eintopf.