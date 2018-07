Käse: Mit dem Schiff zum Waldfondue

Der Ort liegt nur einen Katzensprung von Immenstaad entfernt, auf der anderen Seite des Bodensees – und scheint doch unerreichbar. „Güttingen ist ja praktisch unsere Nachbargemeinde“, erzählt Ute Stegmann, Leiterin der Immenstaader Tourist-Info. „Da ist nur Wasser dazwischen.“ Genau dieses Wasser war bisher eine schier unüberwindliche Barriere. Besonders auswärtige Gäste, aber auch Einheimische scheuten die Fahrt mit Fähre und Auto um den See herum in die Schweizer Gemeinde. Und auch von Güttingen fanden nur wenige Besucher den Weg auf die deutsche Seite. Doch das soll sich jetzt ändern. Von Juni bis August soll eine neue Schiffslinie Immenstaad und Hagnau auf der einen Seeseite mit Güttingen am anderen Ufer verbinden. Ein besonderes Programm soll die Besonderheiten und Spezialitäten der drei Gemeinden hervorheben und für die Touristen in Tagesausflügen erlebbar machen. Vorab durften Gastronomen, Vermieter von Unterkünften sowie Mitarbeiterinnen der Touristeninformationen aller drei Orte das Angebot ausprobieren.

Auch der Güttinger Gemeindeammann Eugen Staub, der die Idee der Schiffsverbindung mit vorantrieb, war mit an Bord des kleinen Charterbootes, als es am Mittwoch zum ersten Mal am Landesteg in Immenstaad anlegte. „Wir haben überlegt, wie können wir den Touristen den Schweizer Käse näher bringen“, erklärt Sandra Stadler von der Güttinger Tourismuskommission. „Und die Immenstaader suchen ja auch immer nach neuen Dingen, die sie ihren Gästen anbieten können. Der Zug kommt ja nicht in Frage, also haben wir nach einem Schiff geschaut.“ 14-tägig immer mittwochs soll die MS Zeppelin im Sommer von Immenstaad nach Hagnau, von dort nach Güttingen und dann wieder zurück nach Immenstaad schippern. Dabei können die Gäste sowohl individuell ihren Tagesausflug gestalten – die Sonnenecke Bodensee lädt zum Wandern, Radfahren und vielem mehr ein – als auch an einer organisierten Tour teilnehmen.

Tickets gibt es bei den Touristeninformationen in Immenstaad, Hagnau und Sonnenecke (Raiffeisen Regio Altnau) für 21 Euro bzw. 18 Euro mit Gästekarte für Hin- und Rückfahrt. Bis zu 50 Personen finden auf dem Boot Platz.

Ein besonderer Höhepunkt des Ausflugs, den die Gäste für einen Mehrpreis von 21 Euro mitbuchen können, ist das Waldfondue. Hier verbinden die Güttinger zwei Spezialitäten ihrer Region – den Schweizer Käse und den Eichenwald, der zu den größten seiner Art in Europa gehört. Der Käse wird in einem großen Kessel über Holzfeuer geschmolzen. Besucher können sich – ausgerüstet mit einer Schürze, in deren Taschen ein Weinglas sowie das obligatorische Brot Platz findet – die Köstlichkeit am Holzspieß munden lassen. (sas)