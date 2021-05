Jugendtreff Immenstaad schließt erneut die Pforten

Ende April hat der Jugendtreff Immenstaad seine Pforten geschlossen. „Das ist uns nicht leicht gefallen“, bedauerte der stellvertretende Leiter des Hauptamts Michael Müller bei der Sitzung des Gemeinderats. Heute gebe es für Jugendliche viel mehr Alternativen als beispielsweise noch vor 20 Jahren. Vielleicht sei aber auch das bisherige Konzept nicht attraktiv genug gewesen, um die Jugend anzusprechen, räumte er ein.

Warum es so schnell gehen musste? Dafür gab es mehrere Ursachen. Zum einen habe eine der Betreuerinnen von sich aus gekündigt, was einer der ausschlaggebenden Gründe gewesen sei. Das Arbeitsverhältnis der zweiten Betreuerin war an den Betrieb des Jugendtreffs gekoppelt und wurde mit der Schließung zum 30. April automatisch beendet, so Müller.

Vor dem Hintergrund der bislang überschaubaren Teilnehmerzahlen, der monatelangen coronabedingten Schließung und der unklaren Öffnungsperspektive konnte es aus Sicht der Verwaltung kein „Weiter so“ geben. Auch die beabsichtigte Konsolidierung des Haushalts habe eine Rolle gespielt. Immerhin belaufen sich die Einsparungen bis zum Ende des Jahres auf circa 21 000 Euro.

Der Jugendtreff soll 2022 wieder eröffnen, ein genauer Zeitplan stehe aber noch nicht fest. Auch über die künftige Neukonzeption konnte Müller noch keine konkreten Aussagen treffen. „Die Personalsituation ist aufgrund eines Krankheitsfalls zurzeit sehr angespannt, vor allem weil die ganzen Corona-Themen im Hauptamt angesiedelt sind“, erklärte der stellvertretende Hauptamtsleiter. „Die Jugendarbeit und die Jugendbeteiligung sind für uns zentrale Themen und können nicht so nebenher entwickelt werden“, ergänzte er.

Angestrebt werde eine Kooperation mit Vereinen. Gute Jugendarbeit werde beispielsweise in der Gemeinde Bermatingen geleistet, lobte er. Die Räume des Jugendtreffs im Bürgerhaus werden auf jeden Fall frei gehalten. „Das kann auch der Ort sein, wo sich die Jugendlichen in die Gemeinde einbringen“, blickte Müller in die Zukunft.

Viele Mitglieder des Gemeinderats bedauerten die Schließung, konnten sie aber aufgrund mangelnder Nachfrage nachvollziehen. So auch Martin Frank von der CDU. In Bezug auf eine geplante Neukonzeption spielte er den Ball sozusagen den Jugendlichen zu und fragte: „Was erwartet ihr eigentlich von einem attraktiven Jugendtreff?“

Für Sonja Hess (Die Grünen) ist die Schließung in einer für Kinder und Jugendliche schwierigen Zeit das falsche Signal. „Zuletzt war der Treff nur von wenigen besucht, doch für diese Gruppe war er ein wichtiger Treffpunkt, sie haben sich dort wohl gefühlt“, erklärte sie. Die beiden Betreuerinnen seien mit viel Herzblut dabei gewesen, lobte sie. Das Wort Neukonzeption treffe es aus ihrer Sicht nicht ganz, weil es den Eindruck erwecke, dass das alte Konzept gar nicht aufgegangen sei. Im Hinblick auf eine Verbesserung des Angebots für Jungen, könne man über eine Anpassung der Öffnungszeiten nachdenken. „Für den Winter brauchen wir eine Perspektive zur Wiedereröffnung“, wünschte sie sich.

Überhaupt werde für Jugendliche oft zu wenig getan, vielfach werde der Fokus nur auf die kleinen Kinder gelegt, bedauerte Hess. Der Jugendtreff hatte erst im März 2019 seine Arbeit wieder aufgenommen. Zuvor war er seit 2011 mangels Nachfrage geschlossen gewesen.