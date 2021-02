JRK spendet an die Kinderstiftung

In den Vorjahren haben die Mitglieder des Jugendrotkreuz (JRK) auf dem Immenstaader Weihnachtsmarkt Plätzchen verkauft und den Erlös für wohltätige Zwecke gespendet. Da der Weihnachtsmarkt 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht stattgefunden hat, hat sich die Jugendleitung eine alternative Aktion ausgedacht: Die Kinder und Jugendlichen haben zu Hause mit ihren Eltern leckere Plätzchen gebacken. Diese wurden dann in der Adventszeit verkauft. Bei dem Plätzchenverkauf kamen 557 Euro zusammen, die dann ein Spender aus dem DRK auf 600 Euro aufgerundet hat. Dieses Geld spendet das JRK nun an die Kinderstiftung Bodensee. Die Mitglieder des JRK wollen anderen Kindern in der nahen Umgebung etwas Gutes tun, wie es in der Pressemitteilung heißt.