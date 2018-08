Jetzt junge ehrenamtliche Helfer vorschlagen

Bürgermeister Johannes Henne und der Gemeinderat wollen das Ehrenamt für Jugend und Erwachsene hervorheben. Vereine, Kirchen und Institutionen können jetzt besonders Engagierte für Auszeichnungen durch die Gemeinde vorschlagen.

Am „Abend des Ehrenamts“ am 8. November – der alle zwei Jahre stattfinden soll - werden die Auszeichnungen in würdigem Rahmen überreicht. „Wir wollen deutlich machen, dass es sich lohnt, sich für Andere einzusetzen. Und, dass es etwas Besonderes ist, wenn jemand seine Zeit und sein Können für Andere investiert. Eine Gemeinschaft, wir alle, profitieren von diesem ehrenamtlichen Engagement“, erklärt Henne. Man dürfe auch nicht außer Acht lassen, dass das Ehrenamt eine Abwechslung zu Schule und Beruf sein könne. Der Gemeinde sei es wichtig, auch die Verortung der Aktiven in ihrem Verein zu berücksichtigen. Es gehe nicht nur darum, dass ein Einzelner oder eine Einzelne im Sport oder im kulturellen Bereich eine Spitzenleistung erreiche, sondern auf dem Weg dahin auch Unterstützung erfahre von Übungsleitern und Verantwortlichen im Verein oder etwa Lehrern einer Musikschule.

Reise- und Buchgutscheine

Für die Ehrungen sehen die Förderrichtlinien der Gemeinde mehrere Kategorien vor: Jugendliche im Ehrenamt, ehrenamtliches Engagement in Vereinen, Kirchen und Organisationen sowie herausragende sportliche, musische, wissenschaftliche oder sonstige Leistungen und Erfolge. In der Kategorie Jugendliche sollen junge Menschen geehrt werden, die ehrenamtlich eine gesellschaftliche Aufgabe in Schule, Kirche, Vereinen und Organisationen, Kultur, Sport, Sozial- und Jugendarbeit, Umwelt- und Naturschutz, übernommen haben. Das Engagement muss seit mindestens fünf Jahren andauern und zum Zeitpunkt des Antrags auf Auszeichnung noch bestehen. Das Höchstalter liegt bei 27 Jahren.

Vorgeschlagen werden können auch Jugendliche, die nicht in der Seegemeinde wohnen, aber sich in einem örtlichen Verein oder Institution engagieren. Die Auszeichnung wird in Form einer Urkunde und eines Reisegutscheins in die Bundeshauptstadt Berlin überreicht.

Auch bei erwachsenen Ehrenamtlichen gilt im Allgemeinen die Tätigkeit von mindestens fünf Jahren als Untergrenze. Ausnahme sind ganz herausragende Leistungen. Vorschlagen können Vereine, Kirchen, Organisationen, Mitbürger, die Verwaltung oder der Gemeinderat. Diese Auszeichnung umfasst eine Urkunde und einen Büchergutschein.

Als besonders herausragend gelten im musischen, sportlichen oder wissenschaftlichen Bereich Erfolge von Einzelpersonen, Mannschaften oder Gruppen für erste Plätze auf Landesebene, erste bis dritte Plätze auf Bundesebene und erste bis dritte Plätze auf internationaler Ebene. In diese Kategorie gehören auch Leistungen, die außerhalb von Wettkämpfen in einem öffentlichen Rahmen erfolgen. Die Auszeichnung besteht in Form einer Urkunde und eines Immenstaad-Pakets.