Jeder Betrieb lässt sich etwas einfallen

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Immenstaad feiert am Samstag, 23. Juni, sein 25-jähriges Bestehen mit einem mit einem Fest mit Liveband und „Public Viewing“ der Fußball auf dem Rathausplatz. Am Sonntag, 24. Juni, geht es mit 66 Aktionspunkten in der Ortsmitte, offenen Geschäften, Spiel und Spaß weiter.

Der inzwischen auf 62 Mitglieder angewachsene Verein will den Kunden mit der groß angelegten Jubiläumsfeier Danke sagen. Die Formalitäten sind alle unter Dach und Fach, versichert der HGV-Vorsitzende Bernd Hummernbrum. Er ist überzeugt, dass Immenstaad mit seiner Handels- und Gewerbestruktur etwas Besonderes zu bieten hat. Man wolle dafür werben, im Ort zu kaufen statt im Internet. Nicht zuletzt sei in Immenstaad „auch im Winter geöffnet“, im Gegensatz zu manchen Nachbargemeinden. Aber es sei auch klar, „in Zeiten von E-Commerce müssen wir uns etwas einfallen lassen, damit der Einzelhandel bestehen bleibt“.

Leinwand auf dem Rathausplatz

Damit macht der HGV jetzt ernst und zeigt zu seinem Jubiläum, was möglich ist. Am Jubiläumsabend steigt die große Party auf dem Rathausplatz. Vor dem Bürgerhaus, vor dem Eingang zur Zunftstube, wird für die Fußball-Fans eine Großbildleinwand installiert, damit keiner das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden verpasst. Darauf hat sich auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes auf der Bühne auch die „Funkhaus-Band“ eingestellt, die Nachfolgeband der „Bluesblasters“, die mit neun Musikern für heiße Feststimmung sorgen wird. Auch sie stellen sich auf das Thema Schweden ein und bringen diverse Abba-Hits mit auf die Bühne.

Die „Funkhaus-Band“ wird bereits ab 18 Uhr den Rathausplatz rocken. Von 20 bis 21.45 Uhr ist der Fußball dran, danach wieder die Band. Damit es den Gästen an nichts fehlt, sorgt der TuS Immenstaad für Speisen und Getränke. Auch die beiden Winzerfamilien Röhrenbach und Siebenhaller sowie die Brauerei Meckatzer werden ihre Produkte ausschenken. Etwas Neues hat sich der Eine Welt-Laden einfallen lassen: An dem Stand werden „faire Cocktails zu fairen Preisen“ gerührt und geschüttelt.

Damit das Fest organisatorisch im Rahmen bleibt, wird der Handels- und Gewerbeverein in seinen Geschäften bereits ab Anfang Juni Festbändel für die Kunden ausgeben. „Die kosten nichts, sind aber wichtig für das Sicherheitskonzept und die Logistik“, erklärt Hummernbrum.

Am Sonntag, 24. Juni, gehen dann die Türen des Einzelhandels in der Ortsmitte auf. Handel, Handwerk, Dienstleistung und Gastronomie zeigen sich von ihrer besten Seite. Beim verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr bleibt deshalb die Hauptstraße gesperrt vom Schwörer-Kreisel bis zum Gasthaus „Adler“, ebenso die Bachstraße. Auch die Busse der RAB fahren in dieser Zeit eine Umleitung.

„Alle HGV-Mitglieder stellen sich vor“, kündigt der Vorsitzende an. Von den 66 Locations sind zehn für Verpflegung eingeplant. Jeder Betrieb lässt sich etwas einfallen. Im Fahrradladen etwa gibt es drei 20-minütige Vorführungen des deutschen Meisters im Trial-Mountainbike-Fahren. Es gibt ein Kinderkarussell. In der Nähstube Sommer kann man die Nadel im Heuhaufen suchen. In der Ortsmitte wird eine Handwerker-Meile aufgebaut von den Betrieben, die in den Außenbereichen und Gewerbegebieten ihren Sitz haben. „Eine Modenschau gibt es selbstverständlich auch wieder“, versichert Hummernbrum.

Damit nicht genug – auch die Ehrenamtlichen der Seegemeinde bekommen Platz am Hennenbrunnen, um sich zu präsentieren: die DLRG, das DRK, die Freiwillige Feuerwehr und einige andere. „Wir sind froh, dass uns auch die Gemeinde so großartig unterstützt“, betont der Vorsitzende.

Für das Jubiläumsfest muss der Rathausplatz von Freitag bis Montag gesperrt bleiben. Und, zur Not gibt es auch eine Schlechtwetter-Lösung. „Wir dürfen in die Linzgauhalle, wenn es drauf ankommt“, so Hummernbrum. Für die große Jubiläumsfeier ist er überzeugt: „In Immenstaad ist der Zusammenhalt stärker als anderswo. Darauf können wir bauen.“