Jazz-Night steigt im Winzerkeller

Die Do X Memorial Big Band mit ihrem Bandleader Hartmut Heinzelmann spielt in diesem Jahr zur Jazz-Night einmal wieder im Immenstaader Winzerkeller, dessen uriges Kellergewölbe etliche Reminiszenzen enthält an die Anfänge der langjährigen Tradition mit dem Heimatverein als Mitveranstalter.

Geboten werden laut Ankündigung Big-Band-Arrangements verschiedenster Stilrichtungen, vom klassischen Swing, über raffiniert inszenierte Beatles-Hits und Pop der siebziger Jahre bis zu Funk und Jazz-Samba, mal instrumental und mal mit Frontfrau Dagmar Egger als Solosängerin.

Aus den Reihen der Big Band gibt es dazu solistisch jede Menge Sahnehäubchen aus allen Registern und Feature-Stücke mit Biss. Die Jazz-Night im Winzerkeller findet am Freitag, 10. Mai, statt. Es gilt freie Platzwahl bei Einlass ab 18.30 Uhr. Tickets für 15 Euro gibt es nur an der Abendkasse.