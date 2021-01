Institution der See-Apotheke geht in den Ruhestand

Marlies Herrmann macht Schluss. Nach 47 Jahren Apothekendienst, davon 30 Jahre in der See-Apotheke, hat sie am Freitag ihren letzten Arbeitstag. Die Pharmazie-Ingenieurin geht gerne in den Ruhestand – eine Liste mit Hobbys und die Enkelkinder erwarten sie.

„Jetzt ist es auch gut“, blickt die langjährige Angestellte auf ihre intensive Berufszeit zurück. Für viele Kunden der See-Apotheke ist sie eine Institution und quasi das Gesicht der Apotheke. „Manche meinen, Frau Herrmann sei die Chefin, einfach weil sie schon so lange da ist“, schmunzelt Eigentümerin Irmgard Levenhagen verständnisvoll. Immerhin drei Chefs hat Marlies Herrmann in der See-Apotheke erlebt – nach Thietmar Rupp auch Markus Philippek.

Spezielle Tees und individuelle Salben mischen, das war das Lieblingsgebiet der kommunikativen Pharmazeutin. „Heute haben wir gar keine losen Tees mehr und kaum ein Hautarzt verschreibt noch eigene Rezepturen für Salben.“ Das werde inzwischen alles von einer riesigen Menge an Herstellern fertig angeliefert. Eine eigene Produktion in der Apotheke rechne sich nicht mehr.

Gefragt von Einheimischen und Urlaubsgästen sei heute vor allem die fachliche Kompetenz und persönliche Beratung. „Der alte Stamm an Kunden liebt den Kontakt und das Gespräch. Die Jungen lassen sich oft beraten, um es anschließend günstiger im Internet zu bestellen“, bedauert die Fachkraft.

So etwas wie die Corona-Pandemie hat auch die erfahrene Pharmazeutin noch nie vorher erlebt: Desinfektionsmittel, kostenlose Masken, Masken auf Coupons. „Die Leute wollen das sofort haben und verstehen nicht, wieviel Bürokratie dahintersteckt. Das ist schon viel Arbeit, durch Corona, die einem mal kurz zusätzlich aufgebrummt wurde.“

Marlies Herrmann freut sich jetzt auf mehr Zeit. „Das Privatleben und die Hobbys wurden seit 47 Jahren immer um die Apotheke herum gebaut. Jetzt wollen wir noch etwas vom Leben haben.“ Vor allem ihr Mann freue sich darauf, wieder mehr von ihr zu haben. „Wir wollen nach 40 Jahren Ehe und Berufstätigkeit einfach nochmal mehr zusammen sein.“ Mehr Zeit für Tochter und beide Enkelinnen in Friedrichshafen, die Familien in Mecklenburg und Leipzig besuchen, Fahrradfahren, Pilze sammeln, handarbeiten, malen – die Liste, was Marlies Herrmann machen möchte, ist lang.

Noch ein weiteres Hobby soll mehr Zeit bekommen: die Ahnenforschung. „Bis 1877 bin ich schon zurück. Aber ich will bei den seitlichen Ästen der Familiengeschichte noch weiterkommen. Und abends um 21 Uhr brauche ich dafür ja niemanden mehr anrufen.“

Allerdings, räumt die Wahl-Häflerin ein: „So richtig gehe ich doch nicht – ich werde vorerst noch stundenweise in der Apotheke arbeiten, wo es Lücken gibt“. An diesen Tagen wird die Enkelin dann doch auf ihre Oma verzichten müssen. „Die Kleine freut sich schon darauf, dass ich sie von der Schule abhole.“