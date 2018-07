Innovations aus Immenstaad bekommt den Merlin Award des Jahres 2010

Die Deutsch-Amerikanische Handelskammer in Chicago hat die Merlin Awards des Jahres 2010 an Unternehmen verliehen, die deutsche und amerikanische Firmen besonders unterstützt haben. Die Preise werden in den Kategorien "Best Innovator, Best New Company und Best Service Provider" vergeben.

Innovations gewinnt ersten Preis in der Kategorie "Bester Dienstleister". Die führende Rolle, die die Innovations Software Technology während der Finanzkrise zur Unterstützung von Unternehmen im Risikomanagement einnahm, hat maßgeblich zum Gewinn des Preises beigetragen. Besonders anerkannt wurde dabei das Engagement in den Themen Kreditrisikobewertung und Basel II.

Banken sind sich darüber bewusst, dass Risikokredite einen erheblichen finanziellen Schaden nach sich ziehen können. Mit neuen Kreditrisikobewertungssystemen, die häufig Excel oder VBA-Anwendungen ersetzen, sind Finanzdiensteister nun in der Lage, wesentliche Zielsetzungen von Basel II, z.B. die risikosensitive Bestimmung von Mindestkapitalanforderungen besser zu unterstützen.

Die Höhe des Eigenkapitals steigt mit dem Risiko, dass der Kreditnehmer seine Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Um dieses Risiko so genau wie möglich zu bewerten, implementieren immer mehr Finanzdienstleister die Innovations Credit Risk Rating Plattform. Volkswagen Financial Services, Fannie Mae, DG Hyp, Scania Financial Services sind eine kleine Auswahl von Referenzen in der stetig wachsenden Kundenliste.

„In den letzten Jahren haben wir Finanzdienstleister dabei unterstützt, ihre Risiken exakter bewerten zu können. Wir freuen uns, dass sie unsere Technologie, Erfahrung und unser Durchhaltevermögen bei umfangreichen Projekten schätzen. Wir sind sehr stolz darauf, dass uns die deutsch-amerikanische Handelskammer zum besten Dienstleister für unsere Arbeit in Deutschland und den USA ernannt hat“, freut sich David S. Kim, Managing Director der Innovations Software Technology in Chicago.