Infoterra liefert digitales Landschaftsmodell

Die erste Projektphase der Aktualisierung des Digitalen Landschaftsmodells für Die Aufgaben des Bundes (DLM-DE) ist erfolgreich abgeschlossen: die von der Infoterra koordinierte Arbeitsgemeinschaft lieferte eine Testkartierung über 2700 Quadratkilometer im Großraum München an das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG).

Die gesamte Aktualisierung soll bis Ende 2010 abgeschlossen werden, heißt es in einer Pressemitteilung von Infoterra. Der Auftrag wurde im Juni 2009 vergeben. In hochmodernen Produktionszentren in Potsdam und Dresden werden insgesamt 30 Kartierexperten aktuelle Satellitenbilddaten unter die Lupe nehmen. Dabei sollen Landbedeckung und Landnutzung überprüft, inhaltliche und geometrische Veränderungen erfasst und Ergänzungen von Objekten, die bisher nicht Bestandteil des DLM-DE waren, vorgenommen werden. Kartiert werden zum Bespiel die jüngsten Erweiterungen von Siedlungs- und Industriegebieten oder auch Veränderungen von Wald-, Acker- und Wiesenflächen. Die Mindestkartierfläche beträgt dabei einen Hektar, das Stichjahr ist 2009. Die Überprüfung und Aktualisierung erfolgen mittels hocheffizienter, halb-automatischer Datenprozessierung. So können Zeit- und Kostenrahmen eingehalten und die Qualität sichergestellt werden. Infoterra Projektleiter Marek Tinz zeigt sich angesichts der Aufgabe zwar respektvoll, aber überzeugt: „Diese komplexe Aktualisierung in der Kürze der Zeit zu erstellen, ist sicherlich eine große Herausforderung, zudem ist eine Gesamtgenauigkeit von nicht weniger als 95 Prozent gefordert“, so Tinz. „Unsere Erfahrungen aus ähnlich dimensionierten Projekten und der Testkartierung zeigen aber, dass die Teams unserer Arbeitsgemeinschaft in der Lage sind, diesen Anforderungen gerecht zu werden.“

Primäre Datenquelle für die Kartierung ist die deutsche Satellitenkonstellation RapidEye, die nun erstmals ganz Deutschland flächendeckend erfassen soll: 750 Kacheln von jeweils 25 mal 25 Quadratkilometer Größe sind dafür notwendig. Damit entsteht für Deutschland ein Geodatensatz, der vielseitige Anwendungen in den Sektoren Umwelt, Land- und Forstwirtschaft, Gewässerschutz, Verkehr, Sicherheit, Raumplanung bedienen kann. Gerade für interdisziplinäre Fragestellungen, für die präzise Vermessungs- und Umweltinformationen benötigt werden, stellt das neue DLM-DE eine aktuelle und solide Grundlage dar. Nicht zuletzt erfüllt das neue DLM-DE die Spezifikationen der sogenannten Land Monitoring Core Service-Komponente des Europäischen GMES Programms und wird zukünftig Bestandteil eines grenzübergreifend harmonisierten europäischen Datensatzes sein.