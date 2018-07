Im Herbst 2018 beginnt in der Seelsorgeeinheit Meersburg die Vorbereitung auf die Erstkommunion, die im Frühjahr 2019 stattfinden wird. Alle katholischen Kinder der Seelsorgeeinheit (SE), die dann in der 3. Klasse sein werden oder das entsprechende Alter haben, sind eingeladen. (In Hagnau und Stetten findet die Erstkommunion wieder 2020 statt.) Wie der Vorbereitungsweg zur Erstkommunion 2019 aussehen wird, möchte die SE Meersburg den Eltern an einem Informationsabend vorstellen.

Die Termine dafür sind, jeweils ab 19.30 Uhr, wie folgt:

Dienstag, 25. September, in Oberuhldingen im Pfarrheim Sankt Martin, Aachstraße 30.

Mittwoch, 26. September, in Meersburg im Pfarrzentrum Sankt Urban, Droste-Hülshoff-Weg 10.

Donnerstag, 27. September, in Immenstaad in Sankt Jodokus (unter der Kirche), Meersburger Sraße 4.

Auch Familien aus Meersburg, deren Kinder in Schulen außerhalb der SE gehen, sind eingeladen.