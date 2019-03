In der Katzenzunft hat die Jugend künftig mehr Mitspracherecht

Volles Haus bei der Generalversammlung der Katzenzunft Kippenhausen in der Besenwirtschaft Siebenhaller am Samstagabend. Der Vorsitzende Pascal Bochenek verabschiedete Sandra Röhrenbach, seit zwölf Jahren Schriftführerin und 15 Jahre Chronistin der Zunft, aus dem Vorstand. Fest stehe bereits, dass sich der Verein bei der Dorfputzete am 6. April beteiligen und am 25. Mai wieder ein Jedermannsturnier im Völkerball ausrichten werde, sagte Bochenek.

Schriftführerin Sandra Röhrenbach ließ die Termine des vergangenen Vereinsjahres Revue passieren. Die Katzengruppe besteht derzeit aus 26 Katzen, vier Anwärtern und sechs Kindern. Die Hexengruppe zählt 48 Hexen, sieben Anwärter und 16 Kinder. Zu den Hohestubewiebern gehören zwölf „Wieber“ und ein Anwärter.

Kassierer Meinrad Schneider präsentierte schwarze Zahlen, stellte aber bereits höhere Investitionen für 2019 in Aussicht. Die Kassenprüferinnen Tina Igel und Beate Mecking bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Ortsvorsteher Martin Frank bat die Versammlung um Entlastung der Vorstandschaft. Die Mitglieder stimmten alle zu.

Der Vorsitzende gab bekannt, dass ein Antrag von Jugendlichen eingegangen sei, mit der Bitte um Stimmrecht für Jugendliche im Verein. Der Vorstand habe das Anliegen eingehend geprüft und schlage nun ein geteiltes Wahlrecht vor. Da Vorstandsposten ab einem Alter von 18 Jahren besetzt werden könnten und mit persönlicher Haftung verbunden seien, sollten hier auch Mitglieder über 18 Jahre wählen. Alle anderen Posten dürfen jetzt von allen Mitgliedern ab 14 Jahren gewählt werden – mit schriftlicher Einwilligung der Eltern. Dieser Regelung hat der Narrenrat zugestimmt.

Da Sandra Röhrenbach nicht mehr als Schriftführerin kandidieren wollte, stellte sich Susi Scheinert zur Wahl. Sie wurde mit großer Mehrheit gewählt. Zu Röhrenbach sagte Bochenek: „Wir verlieren eine verdammt gute Vorständin und gewinnen dafür eine glückliche Hexe.“

Als Narrenräte für weitere drei Jahre im Amt bestätigt wurden einstimmig Tamara Scheinert, Peter Röhrenbach und Carsten Stock. Für die ausscheidende Kassenprüferin Beate Mecking rückt Andreas Raither nach. Als Ersatzkassenprüfer wurden Verena Wessenberg und Sascha Bochenek gewählt.

Auch die Gruppenführer der Katzen, Christian Morlock, der Hexen, Andreas Janzer, und der Hohstubewieber, Ilse Weber, blickten auf die umfangreichen Aktivitäten des Vereinsjahres in ihren Gruppen zurück. Ortsvorsteher Martin Frank überbrachte den Dank der Gemeinde für die Leistungen des Narrenvereins das ganze Jahr.