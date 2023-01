In der Jubiläumssaison: Das ist das neue Prinzenpaar der Immenstaader Narren

Der erste Prinz aus Kippenhausen, Lukas I., wird in der Jubiläumssaison gemeinsam mit Prinzessin Simone I. die Fasnet anführen. Am Dreikönigstag beim Einschnellen in Immenstaad ist das neue Prinzenpaar erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

„175 Jahre Fasnet in Immenstaad“ feiert die Seegemeinde in den nächsten Tagen. Zwei erfahrene Fasnets-Persönlichkeiten hat der neue Narrenvater I Marco Dikreuter für die Narrengesellschaft „Hennenschlitter“ als Prinzenpaar für die Jubiläums-Fasnet ausgewählt.

Die Wahl des Prinzen trifft der Narrenvater traditionsgemäß allein – sie ist Chefsache. Zu seinem Kandidaten radelt er mit einem alten Fahrrad, meistens Ende November, lehnt es an den Gartenzaun und klingelt.

Prinz darf sich seine Prinzessin aussuchen

Ein echter Hennenschlitter weiß dann bereits, welche Stunde ihm geschlagen hat. Nicht so Lukas Frank – der Vorsitzende des Musikvereins ging im ersten Moment davon aus, dass der Narrenvater einfach nur auf ein Bier bei ihm vorbeigekommen war.

Erst im nächsten Moment fiel der Groschen. „Ich hatte nicht damit gerechnet und war wirklich überrascht“, gibt der frischgebackene Prinz zu. Sein „Ja“ kam dennoch spontan und freudig. Die nächste Frage, die der 27-Jährige beantworten musste: Wer wird seine Prinzessin?

Nach dem 12-Uhr-Läuten wird traditionsgemäß am Dreikönigstag am Schwörer-Kreisel die Fasnet eingeschnellt. (Foto: Heidi Keller)

Denn der Prinz darf sich seine Prinzessin für die närrische Regentschaft selbst aussuchen, abgenickt vom Narrenvater. Für den Musikvereinsvorsitzenden war „die erste und einzige Wahl“: die Kassiererin im Musikverein, Simone Göbel.

Die MTU-Ingenieurin im Bereich Bahnantriebe traf seine Anfrage genauso unerwartet. Sie habe zwar nie davon geträumt, Prinzessin zu werden, „aber als der Prinz mich gefragt hat, habe ich sofort zugesagt“, sagt sie.

Das närrische Gen liegt in der Familie

Beide sind bereits seit Kindesbeinen in der Fasnet aktiv, zunächst mit den Eltern bei den „Knecht und Mägd“, dann alle beide als Henne-Bibbele. Anschließend trennten sich die Wege: Für den Kaufmann in einem Markdorfer Baustoffhandel ging es bei den Hexen weiter, für Simone Göbel bei den Hennen und in der Garde.

Die närrischen Gene in der Familie Göbel dürften von der Mutter, Hildegard Göbel, stammen. Sie ist Gründungsmitglied der „Knecht und Mägd“. Auch bei Familie Frank in Kippenhausen gibt es einen närrischen Stammbaum. Nicht nur Ortsvorsteher und Büttenredner Martin Frank und seine Gattin Gisela freuen sich über das neue Amt des Sohns, auch die Großeltern, Ortsvorsteher a.D. und Musikant Max Frank mit Gattin Waltraud sind stolz.

Weil die Fasnetstermine nahtlos nach Dreikönig losgehen – mit Narrenbaumstellen, Kinderumzug in Mariabrunn und dem Jubiläumswochenende „175 Jahre Fasnet in Immenstaad“ – wurden Prinzessin und Prinz bereits vor Weihnachten ihre majestätischen samtenen „Häser“ angepasst. „Wir sind besonders stolz, dass wir gerade im Jubiläumsjahr das Prinzenpaar sein dürfen“, sind sich die beiden 27-Jährigen einig.

„Endlich mal ein ’Kippehuser’“

Als besondere Ehre empfindet es die Prinzessin auch, in der historischen offenen Kutsche, die von Pferden gezogen wird, an den Umzügen teilnehmen zu können. „Es ist allerdings nicht überall möglich, das kommt immer auf die Sicherheitsbestimmungen in den jeweiligen Städten an.“

Prinzenvater Martin Frank ist überzeugt, dass die beiden einen guten Job machen werden. „Sie sind megasympathisch und beide Vereins-Michel“, sagt er.

Das helfe in der anstrengenden Jubiläumssaison. Ganz besonders freut den Kippenhauser Ortsvorsteher aber, „dass der neue Narrenvater mit seinem alten 7-Gang-Kettler-Brötle-Fahrrad – also kein E-Bike – den ’Kippehuser Buckel’ bezwungen hat und jetzt endlich mal ein ’Kippehuser’ Prinz werden darf“.