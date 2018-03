Immenstaads Ortsgruppe des Alpenvereins löst sich auf

Noch zwei Treffen zum gemütlichen Hock, im Februar und März, dann löst sich die Ortsgruppe Immenstaad des Deutschen Alpenvereins (DAV) auf. Wandern liegt voll im Trend, aber für die Organisationsform als Verein gibt es keine Nachfolger.

Im März stünden die nächsten Wahlen der Ortsgruppe Immenstaad des DAV an. Bereits Ende 2017 stand fest, dass die Vorsitzende der Ortsgruppe, Inge Polap, nach 15 Jahren als Vorsitzende nicht noch einmal kandidieren wollte. Gemeinsam mit Schriftführer Franz Jankowiak und den derzeitigen Tourenbegleitern der Ortsgruppe wurde nach einer Lösung gesucht. Doch schließlich war absehbar, dass es keine Nachfolger für die Vereinsämter geben würde. Aus diesem Grund beschlossen die Verantwortlichen, nach 42 Jahren die Ortsgruppe Immenstaad – ein Teil der DAV Sektion Friedrichshafen – aufzulösen. In dieser Zeit haben die engagierten Tourenbegleiter mehr als 1100 Wanderungen, Bergtouren und Skiausfahrten angeboten. Bei über 170 monatlichen Hocks hat man sich getroffen. Die Vorsitzende Inge Polap resümiert: „Wir haben im Lauf der letzten Jahre fünf Tourenbegleiter verloren. Dadurch wurde zwangsläufig das Angebot geringer. Zuletzt sind zudem immer weniger Immenstaader mit unseren Touren mitgegangen – es waren schließlich mehr Wanderer etwa aus Salem, Fischbach oder Friedrichshafen. Da hat sich allmählich die Frage der Sinnhaftigkeit einer Ortsgruppe gestellt.“ Die Ortsgruppe sei dankbar, dass in den 42 Jahren nie etwas Gravierendes passiert sei.

Mittwochs-Radeltouren soll es weiterhin geben

Die Entscheidung zur Auflösung sei ohne Groll gefällt worden, mehr aus der Notwendigkeit heraus, so Inge Polap. „Es gibt für alles eine Zeit, und für die Ortsgruppe ist sie scheinbar abgelaufen.“ Die beliebten Mittwochs-Radeltouren von Wolfgang Nosse werde es weiter geben, auf privater Basis, so Inge Polap.

Dabei habe sogar der langjährige frühere Vorsitzende der Ortsgruppe, Albert Endres, mit 82 Jahren noch vier Radel-Touren im Jahr geführt. Vermutlich würden sich die Aktiven auch weiterhin privat zum Wandern verabreden, denn die langjährigen Freundschaften, die durch die Ortsgruppe entstanden seien, wolle man selbstverständlich weiterhin pflegen.

Die Ortsgruppe Immenstaad der DAV-Sektion Friedrichshafen lädt alle Bergfreunde und Interessierte zum Hock am Freitag, 23. Februar, und zum letzten Hock am Freitag, 16. März, jeweils um 19.30 Uhr, in den Ratskeller ein. Im Februar werden Fotos der letztjährigen Touren gezeigt. Im März gibt es einen Rückblick auf 42 Jahre Ortsgruppe Immenstaad.