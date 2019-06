Immenstaads Meisterträume wackeln

Der TuS Immenstaad hat die Tabellenführung in der badischen Kreisliga A III nach zwei Niederlagen in Folge an den Verfolger aus dem Deggenhausertal abgeben müssen. Im letzten Spiel der Saison am Sonntag (15 Uhr) hat die Mannschaft von Trainer Uwe Strüver den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga nun nicht mehr selbst in der Hand. Nur eine Niederlage des SV Deggenhausertal beim SC Pfullendorf II und gleichzeitig ein Sieg des TuS im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten VfR Sauldorf könnte den Meistertitel noch retten.

Auch der Relegationsplatz ist in Gefahr, denn die Herdwanger Spielgemeinschaft, die am Sonntag den zuletzt gegen die Immenstaader siegreichen SC Göggingen empfängt, ist in der Vorwoche gleichgezogen. „Wir wollen wenigstens die Relegation erreichen“, sagt TuS-Vorsitzender Clemens Müller. Dabei sei es wichtig, trotz der Niederlagen mit Selbstvertrauen in das Spiel zu gehen und sich auf seine Qualitäten zu besinnen. In Immenstaad fehlen die beiden Verletzten Lukas Haug und Henrik Heger. Dafür ist Simon Hofstetter dabei, der eigens von seinem Studienort Köln an den Bodensee reist.

Der FC Kluftern kann sich nach der 1:3-Niederlage im Heimspiel gegen die Herdwanger Spielgemeinschaft kaum noch Hoffnungen auf den Relegationsplatz machen. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kaiser tritt am Sonntag (15 Uhr) beim unberechenbaren Tabellennachbarn in Owingen an und braucht bei gleichzeitiger Niederlage der Immenstaader und der Herdwanger einen Sieg, um noch an der Relegation teilzunehmen. „Wir wollen das letzte Spiel gewinnen, sehen was die Konkurrenz macht und positiv in die Sommerpause gehen“, sagt Kaiser. Für ihn war das Ergebnis der Vorwoche zwar „enttäuschend“, insgesamt ist er aber mit dem Verlauf der Saison zufrieden. Obwohl einige Spieler angeschlagen sind, tritt Kaiser mit einer schlagkräftigen Mannschaft an. Lediglich Marco Mancieri muss sicher wegen einer Knieverletzung bei den Zuschauern Platz nehmen.