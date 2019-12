Immenstaader Weihnachtsmarkt bewährt sich

„Viele positive Rückmeldungen, sogar in den sozialen Medien“, bestätigen Ruth Höft, die Leiterin der Tourist-Information: „Der Weihnachtsmarkt hat überzeugt.“ Im vergangenen Jahr noch ein Versuch, hat sich am Wochenende der Markt drinnen und draußen erneut bewährt.

„Wir sind sehr zufrieden mit beiden Tagen, sowohl auf dem Rathausplatz als auch im Bürgersaal im Rathaus“, freut sich Ruth Höft. Der Bauhof habe, gemeinsam mit Elektriker Uli Kopf, „alles Herzblut gegeben“ für die stimmungsvolle Dekoration auf dem Rathausplatz. Die Holz-Hütten aus Langenargen, Tannenbaum-Gruppen und unzählige Glitzer-Lichterketten schufen bezaubernde Weihnachtsstimmung. Großen Wert hatte Organisatorin Franziska Buckreus auf handwerkliche und hausgemachte Produkte an den Ständen gelegt. Mehrere Vereine kreierten das abwechslungsreiche und winterliche kulinarische Angebot.

Am Samstagnachmittag übernahm Bürgermeister Johannes Henne den Auftakt mit der Prämierung des Mal- und Foto-Wettbewerb anlässlich des Jubiläumsjahres „925 Jahre Immenstaad“. Alle Wände des Bürgersaals waren rundum dekoriert mit etwa 220 Kunstwerken. Die Lädine und ihre Piraten, Szenen auf dem See oder aus dem Ort standen im Mittelpunkt. Neben Aquarellen und Zeichnungen gab es auch viele Collagen. Henne lobte und dankte den kleinen und großen Künstlern. Als Preise gab es Gutscheine für Eis, für das Aquastaad, für den Kletterpark und den neuen Bildband der Seegemeinde. Ebenfalls am Samstagnachmittag freuten sich die Kleinen auf den Besuch des Nikolaus, den der Handels- und Gewerbeverein eingeladen hatte. 220 Säckchen mit Produkten aus dem Weltladen, Kinder-Wienerle und -Punsch verteilte der HGV als Dank für die örtliche Kundschaft. Sowohl auf der Bühne draußen als auch drinnen war an beiden Tagen für weihnachtliche Musikauftritte gesorgt. Am Sonntag trat die Theater-AG der Stephan-Brodmann-Schule auf. „Froh waren wir selbstverständlich auch, dass der Sturm ausblieb. Der Gipfel war dann der rotgefärbte Himmel am Sonntagabend“, berichtet Ruth Höft erleichtert. Gewinner im Fotowettbewerb war bei den Kindern Merle Heß. Bei den Erwachsenen belegte Barbara Härle-Schultheiß den zweiten Platz und Sieger wurde Thorsten Meisner. Im Malwettbewerb kam in der 1. Klasse Sarina Baltzer auf den dritten Platz, auf den zweiten Platz Carla Schlegel und gewonnen hat Ronja Hautsch. In der 2. Klasse belegte den dritten Platz Sophie Doer, den zweiten Platz Louis Höpfer und den ersten Platz Merle Jankowiak. Bei den Drittklässlern landete auf Platz drei Noah Heinichen, auf Platz zwei Letizia Dobre und auf Platz eins Emely Pryn. In der 4. Klasse erreichte den dritten Platz Bruno Brem, den zweiten Platz Annelie von Rauchhaupt und den ersten Platz Lena Finck.