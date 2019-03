Immenstaader Verwaltung lädt zum Bürgerspaziergang

Die Immenstaader Verwaltung will für den Ortskern im Bereich Haupt- und Bachstraße eine städtebaulische Leitlinie aufstellen und damit ihre Vorstellung für die Entwicklung dieses wichtigen Bereichs definieren. In den Prozess, der unter dem Motto „Mitte gestalten!“ steht, will man von Anfang die Bevölkerung einbinden. Deshalb gibt es am kommenden Samstag einen Bürgerspaziergang für die Immenstaader samt anschließendem Workshop im Bürgersaal. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Rathausplatz.

„Die städtebauliche Entwicklung im Bereich der Ortsmitte der Gemeinde Immenstaad soll aufgrund der absehbaren baulichen Änderungen der bestehenden Bebauung in einem städtebaulichen Rahmenplan vordefiniert werden“, heißt es seitens der Verwaltung zur Zielsetzung des Rahmenplans. Der gesamte Bereich solle auf dieser Grundlage langfristig in ein städtebaulich anspruchsvolles, integriertes und sozial durchmischtes Quartier weiterentwickelt werden. Der Rahmenplan solle dann als politische Entscheidungsgrundlage für künftige Bauvorhaben dienen. Es geht laut Verwaltung auch um Verkehr, Versorgung und Freiflächen. Mit den dann exakten Planungsvorstellungen will die Gemeinde dann Eigentümern und Investoren gegenübertreten.

Gemeinderat gibt Startschuss

In der Sitzung vom 11. März hatte der Gemeinderat mit einem entsprechenden Beschluss den Startschuss für das Projekt gegeben. Es wurden drei externe Dienstleister beauftragt, um den Prozess zu begleiten. Für das städtebauliche Konzept das Büro Helmut Hornstein (Überlingen), für die Verkehrskonzeption den Verkehrsplaner Modus Consult (Ulm) sowie für die Bürgerbeteiligung, die strategische Beratung sowie die Gesamtredaktion das Büro Leitz Verwaltung und Wirtschaft (Ertingen). Bereits Ende des Jahres soll die städtebauliche Leitlinie stehen. Von den Gesamtkosten von 83 000 Euro übernimmt laut Verwaltung 50 Prozent das Land über einen Zuschuss vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau im Rahmen des Förderprogramms „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“. So dass das Projekt die Gemeinde 41 750 Euro kosten wird.

Eine weitere Zielsetzung des Vorhabens sei die bessere Strukturierung der innerörtlichen Verkehrsströme, heißt es seitens der Verwaltung weiter. Die verschiedenen Verkehrsteilnehmer sollen demnach besser koordiniert und Wegebeziehungen sowie die Barrierefreiheit verbessert werden. Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung sollen erarbeitet werden. Bürgerbeteiligung soll in dem Projekt eine große Rolle spielen. So startet das Projekt am Samstag mit dem Bürgerspaziergang, bei dem die Verwaltung zu speziellen Punkten informieren will. Zusätzlich wird es laut der Gemeindeverwaltung fortlaufend die Möglichkeit geben, aktuelle Informationen und Dokumente über die Website der Gemeinde abzurufen und Anregungen über eine extern moderierte Beteiligungsplattform einzubringen.