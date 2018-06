Immenstaader Betriebe präsentieren sich

Vielfältig, kreativ und nah am Kunden hat sich der Handels- und Gewerbeverein Immenstaad am Wochenende zu seinem 25-jährigen Jubiläum präsentiert. Zwei Tage lang wurde den Kunden ein eindrucksvolles Programm geboten.

Nach der Fußballparty am Samstagabend auf dem Rathausplatz ging es am Sonntag weiter mit einer Gewerbeschau der besonderen Art. Im Ortszentrum war der Verkehr für das Jubiläumsfest ausgesperrt und wurde umgeleitet. In der Ortsmitte flanierten von 11 bis 17 Uhr die Kunden entspannt durch Hauptstraße, Ortsmitte, Bachstraße und rund um den Hennenbrunnen, um sich über die aktuellen Angebote der Handel- und Gewerbetreibenden, Handwerker und Einzelhändler zu informieren.

Um 11 Uhr startete das Jubiläumsfest mit einem Jazzfrühschoppen auf dem Platz der Ortsmitte und dem Auftritt der „Do X Memorial Big Band“ unter der Leitung von Hartmut Heinzelmann. Viel Beifall gab es für die Musiker und die Gesangssolistin der Band Dagmar Egger. Auf der Handwerkermeile in der Hauptstraße hatten die Handwerker und Gewerbetreibenden aus den Gewerbegebieten ihre Stände aufgebaut und zeigten ihre aktuellen Angebote, berieten und gaben Informationsmaterialen mit. Vom Hausbau über Bodenbeläge, maßgeschneiderten Inneneinrichtungen bis zu Wohnaccessoires waren viele bekannte Immenstaader Firmen vertreten.

Gewinnspiele und Testmodelle

Fürs persönliche Wohlgefühl hatten sich verschiedene Schönheits- und Kosmetikanbieter positioniert. Im Reisebüro konnte man sich an Gewinnspielen beteiligen. Die Fahrradläden hatten Modelle zum Testen mitgebracht und ausgestellt. Um 12 Uhr öffnete der Einzelhandel seine Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. In der Bachstraße standen besonders Mode, Schuhe, Bücher oder Schmuck im Vordergrund. Für die gute Unterhaltung gab es weiterhin Livebands verteilt an verschiedenen Positionen der Feiermeile.

Nicht nur die HGV-Mitglieder stellten aus, auch mehrere lebensrettende Vereine durften für sich werben. In der Hauptstraße hatte die Freiwillige Feuerwehr eine Feuerlösch-Station aufgebaut, wo jedermann das inszenierte Gasfeuer mit der Feuerwehrspritze bekämpfen durfte. Der Eine-Welt-Laden hatte sich vor dem Bioladen positioniert. Am Hennenbrunnen gab der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes Nachhilfe für das Wiederbeatmen im Notfall und warb bei den jungen Besuchern für das Jugendrotkreuz. Die Verkehrswacht hatte einen Fahrsimulator für das E-Bike mit unterschiedlichen Gefahrensituationen mitgebracht, der auf reges Interesse bei den Zuschauern stieß. Die „Bürgerinitiative Immenstaad B 31-neu“ informierte die Immenstaader auf Tafeln über ihr Anliegen.

Für seine aufregende Show erhielt der Deutsche Meister im Mountainbike Trial vor dem Bürgerhaus begeisterten Applaus. Eine große Menge Zuschauer versammelte sich auch zwei Mal in der Ortsmitte zur Modenschau von der Einkaufswelt Theurich, Schuhhaus Schilt, Maßatelier Sommer und Helmuts Haarstudio. Auch für die Kleinen war einiges geboten. Neben der örtlichen Gastronomie sorgten auch einige Stände für außergewöhnliche Essensangebote.