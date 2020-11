Immenstaad will Integration weiter fördern

Als vierte Gemeinde im Landkreis Ravensburg hat nun auch Weingarten die Marke von insgesamt 100 positiven Coronafällen gerissen. Wie das Ravensburger Landratsamt am Mittwoch mitteilte, gibt es in der Summe nun 102 Fälle in der 25.000-Einwohner-Stadt.

Dabei gelten 61 Bürger als bereits geheilt. Dennoch stieg die Zahl der Infizierten in den vergangenen Wochen massiv an. Während es in Weingarten in der sogenannten ersten Welle im Frühjahr verhältnismäßig wenige positive Fälle gab, hat sich das in der aktuellen zweiten Welle nun ...