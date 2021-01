Immenstaad will digitaler werden

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig die Digitalisierungsstrategie beschlossen, die dem Gremium bereits im Herbst präsentiert worden ist. „Digitalisierung ist ein dynamisches Projekt“, betonte Bürgermeister Johannes Henne. Die Strategie diene als Ideensammlung, die kurz-, mittel- und langfristige Projektideen erfasst. Sie soll ergänzt und kontinuierlich fortgeschrieben werden, wie der Digitalisierungsbeauftragte Alexander Loos mitteilte.

Ein erster Schritt könnte das sogenannte Handy-Parken sein. „Damit können Parkgebühren digital bezahlt werden, außerdem ist es möglich, die Parkzeit zu verlängern, ohne zum Parkplatz zurückzugehen“, warb Henne. Zusätzlich könne die Auslastung der Parkplätze schnell festgestellt und mit einem intelligenten Park-Leitsystem verbunden werden. Friedrichshafen, Meersburg und Hagnau arbeiten bereits mit einem Anbieter zusammen, auf deren Erfahrungen könne zurückgegriffen werden.

Der Bürgermeister setzte sich außerdem dafür ein, bei der zentralen Behördenrufnummer 115 mitzumachen. Sie bietet schnelle und zuverlässige Informationen über Dienstleistungen und den richtigen Ansprechpartner in der Verwaltung von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr. Für den Einstieg und die Umsetzung des Projekts steht das Landratsamt Bodenseekreis den Gemeinden zur Verfügung. Die Integration in das 115-Netzwerk würde für die Gemeinde keine finanziellen Aufwendungen bedeuten, so Henne. Auch eine digitale Bürgerbeteiligung könne relativ schnell und einfach realisiert werden. Hier bieten sich Plattformen wie „Mach mit!“ und Sag’s Doch!“ an. Zur Digitalisierung gehört auch mobiles Arbeiten in der Verwaltung. „Damit können die Beschäftigten von zuhause, unterwegs oder auch innerhalb des Rathauses flexibel arbeiten“, erklärte Loos. Es empfehle sich, dafür auf Laptops und sogenannte Dockingstations umzusteigen. Verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise das Programm „Digitale Zukunftskommune“, unterstützen Kommunen in Baden-Württemberg finanziell bei der Digitalisierung. Henne erklärte, dass jedes Projekt für sich auch im Hinblick auf die Kosten im Gemeinderat entschieden werde.

Allerdings gebe es für die Gemeinden auch gesetzliche Vorgaben, digitale Dienste anzubieten. Er plädierte dafür, mit Projekten zu beginnen, die sich bereits in der Region bewährt hätten. Markus Böhlen (Die Grünen) regte an, die Digitalisierung der Schulen in die Strategie aufzunehmen. Außerdem wünschte er sich eine bessere Vernetzung beispielsweise auf der Homepage der Gemeinde mit bereits bestehenden Angeboten des Bodenseekreises.