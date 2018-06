Immenstaad wächst und wächst

„Sparen ist ein hartes Brot, lohnt sich aber“, versichert Immenstaads Bürgermeister Jürgen Beisswenger im Rückblick auf das vergangene Jahr. „2011 war vielleicht nicht so spektakulär, aber hochproduktiv“, sagt er und verweist auf das erfolgreiche Kinderhaus und die hervorragende Tourismussaison.

Im Februar 2011 sind die ersten Kinder ins neue für sechs Gruppen ausgelegte Kinderhaus in der Schulstraße umgezogen. Anfang dieser Woche startete die letzte Gruppe – auch sie ist nahezu ausgebucht.

„Das Kinderhaus war das größte Investitionsprojekt seit dem Aquastaad. Wir legen im ersten Quartal 2012 die Schlussabrechnung vor und werden unter dem Kostenvoranschlag von 4,3 Millionen Euro abschließen“, betont Bürgermeister Jürgen Beisswenger im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung zum Jahreswechsel.

An Zuschüssen für den Neubau sind insgesamt 1,03 Millionen Euro geflossen. „Gemeinsam mit den Angeboten des Familientreffs können wir eine Betreuungsquote von 66 Prozent für unter Dreijährige anbieten – von der Ad-hoc-Betreuung bis zum Ganztagsplatz – die ganze Palette. Damit befinden wir uns auf einem Spitzenplatz in der Region“, sagt Beisswenger.

Immenstaads Schultes rechnet mit einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und wachsendem Bedarf ab 2013, wenn der Rechtsanspruch auch für unter Dreijährige in Kraft tritt. Beisswengers Prognose gründet sich auf der städtebaulichen Entwicklung der Seegemeinde.

„Die Nachfrage nach Bauplätzen ist ungebrochen, die Flucht in Sachwerte groß“, sagt Beisswenger. Das Baugebiet Brühl in Kippenhausen ist, bis auf drei Grundstücke in privater Hand, belegt. „2012 kommen noch die letzten Straßenbeläge, dann ist das Gebiet abgeschlossen“, ergänzt der Schultes.

Als nächstes Baugebiet sollen die Stockwiesen neben dem Ruhbühl erschlossen werden. „Wir werden dieses Jahr sechs Bebauungspläne parallel zu laufen haben. Die machen uns sehr viel Arbeit, das sieht man von außen nicht so“, erklärt der Verwaltungschef.

Nach 13 Jahren wird 2012 zudem die Ortsmitte fertiggestellt. „Die Ortskernsanierung im Bereich Hauptstraße und Schwörerplatz war im Mai fertiggestellt. Den Schlussakkord wird die Zufahrt zum dritten Haus in der Ortsmitte im Laufe des Jahres bilden.“ Die Fördermittel aus dem Sanierungsprogramm seien damit aufgezehrt, bilanziert Beisswenger.

Einen Lärmaktionsplan innerorts wird es in Immenstaad nicht geben. „Dazu ist das Verkehrsaufkommen zu gering.“ Dennoch beschäftigt sich der Gemeinderat im ersten Quartal 2012 mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde in der Ortsmitte bis Happenweiler. „Es wird zwar keinen Bürgerentscheid geben wie für Stuttgart 21, aber mir schwebt vor, nach einer Probephase 2013 eine Umfrage unter den Bürgern darüber zu machen“, überlegt der Schultes.

Eine freiwillige Maßnahme zur Lärmreduzierung sei auch der Flüsterasphalt auf der B 31 und der L 207 in Richtung Kluftern. „Auch im Endausbau aller gewerblichen Maßnahmen werden die Lärmfrequenzwerte lange nicht erreicht. Dennoch haben wir das den Anliegern versprochen“, sagt er.

Wegen Sparmaßnahmen im Haushalt wurde ein Aktionsplan von 2011 auf 2012 verschoben. Spätestens 2013 muss der Flüsterasphalt auf der B 31 erneuert werden. „Unser Ziel ist natürlich, wieder einen optimalen Belag einbauen zu lassen.“

Was das Materialwirtschaftszentrum der MTU in Kluftern betrifft, bestätigte Beisswenger, dass die Option auf das Gewerbegrundstück auf Immenstaader Gebiet bis 2015 bestehe. Mit einer Entscheidung über das geplante Montagewerk rechne er frühestens Ende 2012.

Die konsequenten Sparmaßnahmen im Haushalt haben dazu geführt, dass die Seegemeinde vergangenes Jahr keinen Kredit aufnehmen musste. „Einiges wurde ins Folgejahr verschoben“, blickt Beisswenger zurück.

Zuträglich war, dass es keinen Einbruch bei der Gewerbesteuer gab wie in früheren Jahren. Außerdem wird der Abmangel in der Kinderbetreuung gemildert durch die Zuschüsse der neuen Landesregierung.

„Da hat der Gemeindetag gute Arbeit geleistet in der Vertretung der Interessen der Kommunen“, erkennt Beisswenger an. Immenstaad bringt das zusätzliche 400 000 Euro, um die der Zuschussbedarf von 1,1 Millionen Euro bei den Kindergärten jetzt sinkt. Allein im Kinderhaus gibt es 13 neue Mitarbeiterinnen.

„Wir werden den Sparkurs trotzdem weiterführen. Denn wie sich 2012 konjunkturell entwickeln wird, weiß keiner.“ In der Schublade liege immer noch eine lange Liste mit notwendigen Modernisierungsmaßnahmen.

„Alles, was hier vor 20 bis 40 Jahren geschaffen worden ist, muss jetzt renoviert werden. Das ist wie bei jedem privaten Hausbesitzer auch“, erklärt der Bürgermeister. „Das Rathaus ist zum Beispiel 30 Jahre alt und braucht eine neue Heizung, Lüftung und eine neue Fassade.“

Aber es gab auch Anlass zur Freude über das vergangene Jahr. „Die Tourismussaison hat mit außerordentlich guten Zahlen abgeschlossen. Die Details legen wir demnächst vor. Die Landwirtschaft hatte hervorragende Ernteergebnisse. Und wir freuen uns mit dem TuS über den neuen Kunstrasenplatz, für den wir bei Kosten von 300 000 Euro mit etwas Glück einen 60-Prozent-Zuschuss reingeholt haben“, resümiert der Schultes.

2011 sei ein gutes und konstruktives Jahr in der Zusammenarbeit von Gemeinderat und Verwaltung gewesen. „Wir haben viel bewegt gemeinsam.“ Beisswenger betont: „Wir sind dem Allgemeinwohl verpflichtet. Da lassen sich Einzelinteressen und die Ziele für das Gemeinwohl nicht immer in Deckung bringen. Ich halte einen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel für dringend erforderlich: Nach Jahrzehnten, in denen in Politik, Rechtsprechung und Medien immer mehr den Individualinteressen Priorität eingeräumt wurde, ist es dringend erforderlich, das Gemeinwohl wieder mehr zum Maßstab zu machen. Eine breite Bürgerbeteiligung kann dabei durchaus hilfreich sein, Partikularinteressen zu relativieren.“

Für das bürgerschaftliche Engagement hofft der Schultes, dass es weiterhin auf dem hohen Immenstaader Niveau bleibt. Maßvoll bleibt Beisswenger bei den Wünschen für 2012: „Wenn es so wird wie 2011, wäre ich schon sehr zufrieden.“