Immenstaad verteidigt Platz eins

Der TuS Immenstaad hat mit einem 1:1 im Derby gegen den Verfolger aus Bermatingen den Platz an der Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga A3 Südbaden gerettet. Entwarnung bedeuten die vier Punkte Vorsprung vor den punktgleichen Verfolgern aus Bermatingen und Sauldorf jedoch nicht. Beide Mannschaften haben noch Nachholspiele zu bestreiten, während der TuS Immenstaad sein bisheriges Pensum komplett abgearbeitet hat.

In Kluftern gab es Grund zur Freude. Die Mannschaft von Ralf Kaiser siegte bei den Sportfreunden in Owingen mit 4:2 und bleibt im Kreis der Spitzenteams. Torchancen gab es auf beiden Seiten, Kluftern war kaltschnäutziger.

Beim Spitzenspiel in Immenstaad agierten die Mannschaften vor einer stattlichen Zuschauerkulisse zunächst vorsichtig. Den Führungstreffer schoss Bermatingens Lucas Bartknecht nach 24 Minuten. Kurz vor dem Pausenpfiff reagierte Immenstaads Torhüter Jonas Heberle im Gewühl am schnellsten und drückte den Ball zum 1:1 über die Linie. Nach dem Seitenwechsel kamen die Immenstaader beflügelt aus der Kabine, scheiterten bei etlichen klaren Torchancen aber am Bermatinger Keeper Joachim Dreher oder am eigenen Unvermögen. Stattdessen schob der ungedeckte Peter Städele den Ball nach 58 Minuten aus einem Meter Entfernung ins Tor. Den Ausgleich stellte zehn Minuten später erneut Jonas Heberle per Kopf her.