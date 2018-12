Immenstaad verabschiedet Haushalt für 2019

Viel Lob aus allen Fraktionen für seinen ersten Haushalt und sein erstes Amtsjahr gab es am Montagabend im Immenstaader Gemeinderat für Bürgermeister Johannes Henne und seine Verwaltung. Eine Premiere war es auch, dass der Haushaltsplan 2019 noch im alten Jahr verabschiedet werden konnte.

Kämmerer Matthias Herrmann erklärte noch einmal die beiden Änderungen, die im Anschluss an die Haushaltsberatung eingearbeitet worden waren: Gutachterkosten für eine Standortuntersuchung für die neue Halle wurden gestrichen, der Ansatz für Rechtsberatung im Rahmen der Entwurfsplanung zur B 31 erhöht.

Für die Freien Wähler Immenstaad (FWI) bezog Kurt Reichle Stellung. Mit Volldampf gehe man auf die geplanten großen Baumaßnahmen zu: Neubau des Bauhofs, Kindertagesstätte Seegaddel und Umgestaltung des Rathauses. Die FWI stelle heftige Diskussionen in der Bevölkerung diesbezüglich fest. Ein Muss sei die Bauleitplanung für Haupt- und Bachstraße, mit einem Wartehäuschen an der Bushaltestelle Rathaus-Apotheke. Der Raumbedarf für die neue Grundschule solle kritisch ermittelt werden. Als oberste Priorität sähe die FWI die Neuplanung der B 31. Die bisherige Untersuchung präsentiere der Gemeinde eine überproportionale Belastung. Der Schutz von Obstbau, Naherholung und Wohngebieten verlange Geschlossenheit, um eine Optimierung der Trassenführung zu erreichen. Neben der Kinderbetreuung und der Jugendarbeit verlangten auch Senioren und Behinderte ein Augenmerk. Um die Personalsituation in öffentlichen Einrichtungen und Rettungsdiensten zu entlasten, schlug Reichle eine Kooperation mit Nachbargemeinden vor. Bei der Echt-Bodensee-Card (EBC) bleibe abzuwarten, ob die versprochenen Leistungen ganzjährig eingehalten würden. Reichle endete mit einem Appell, sich bei den Kommunalwahlen 2019 zu engagieren.

Auch Alexander Mohr (CDU) hob die Investitionen der nächsten Jahre hervor. „Wurden im Vorjahr 8,1 Millionen Euro investiert, sind es 2019 immerhin noch stolze 6,8 Millionen Euro, die unseren Haushalt stark belasten.“ Zukünftig werde man um eine Kreditaufnahme nicht herumkommen. Um Personal und Kosten zu sparen, schlug Mohr vor, künftig mit weniger, dafür aber größeren Kinderhäusern zu arbeiten.

B 31: Neubau, nicht Ausbau

Für die Planung des Standorts des Schulareals und einer neuen Fest- und Sporthalle sei es „existenziell notwendig, dass der Neubau der B 31 kommt und nicht der Ausbau der bestehenden Trasse“. Die CDU positioniere sich klar zur Variante C1. Es sei wichtig, „dass wir alle, auch überparteilich, an einem Strang ziehen“.

Markus Böhlen zitierte für die Grünen die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ der UN. Seine Fraktion wünsche sich eine ökologische Kommune, etwa mit der Wiedereinführung des Umweltauschusses, eine soziale Kommune mit mehr Engagement für sozialen Wohnungsbau und eine mobil erreichbare Kommune, mit weniger Autoverkehr durch die Nutzung der EBC und mehr Rad- und Fußverkehr. Auch die Grünen hofften auf Bewerber für die ausgeschriebene Jugendbetreuer-Stelle. SPD und Grüne beantragten, das Thema Spielplätze im neuen Jahr auf die Tagesordnung zu setzen, mit Bericht zum Ist-Zustand und Beratung.

Böhlen schlug zudem eine Gemeinwohlbilanz für die Gemeinde vor – beginnend 2019 mit dem Aquastaad –, um Erfolg nicht nur mit finanziellen, sondern auch mit sozialen und ökologischen Kennziffern zu messen.

Auch Ernst Deisenberger (SPD) begrüßte den Haushaltsposten für die Jugendarbeit. Es liege aber auch an den Jugendlichen, diesen mit Leben zu erfüllen. Neue Schule und Sport- und Festhalle seien in Anbetracht der angespannten Finanzlage und der künftigen Kreditaufnahme nur zu realisieren, wenn die „Wundertüte Gewerbesteuer“ überraschend Geld ausschütte. Der neue Gemeinderat müsse die eine oder andere Ausgabe „kritisch hinterfragen“.

Der Gemeinderat stimmte letztlich dem Haushaltsplan für 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 einstimmig zu.