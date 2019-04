Immenstaad und Kluftern treten an zum Spitzen-Spieltag in der badischen Kreisliga A3

In der Kreisliga A3 treffen am Ostermontag (16 Uhr) Der TuS Immen-staad hat in der Vorwoche seinen Platz an der Tabellenspitze der Kreisliga A3 mit einem 5:1-Erfolg in Deggenhausertal gefestigt. Am Sonntag (16 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Uwe Strüver die SG Herdwangen/Großschönach. Die unterlag zwar zuletzt unerwartet zu Hause der SG Heiligenberg/Illmensee mit 0:1, liegt aber noch immer auf Rang drei – sechs Punkte hinter dem TuS Immenstaad.

Auch Clemens Müller vom TuS Immenstaad unterschätzt die SG nicht. „Deren Spielweise, dieser Hau-Ruck-Stil liegt uns gar nicht“, sagt er und bezeichnet die SG Herdwangen/Großschönach als „Angstgegner“ des TuS. „Aber das Spiel gegen Deggenhausertal hat uns Selbstvertrauen gegeben.“ Außerdem haben sich die Personalsorgen etwas gelegt. Zwar ist Torhüter Michael Müller weiterhin verletzt, doch in Person von Gastspieler Niklas Messmer steht ein Landesligatorhüter für den TuS auf dem Platz. „Wir haben kein Problem im Tor“, sagt Müller deshalb. Und auch sonst könne man am Sonntag „nahezu in Bestbesetzung“ auflaufen.

Auch der FC Kluftern will seine Siegesserie fortsetzen und im Heimspiel gegen die Viertplatzierten vom SV Deggenhausertal (16 Uhr) drei Punkte am Platz halten. „Deggenhausertal ist Bezirksligaabsteiger und damit Favorit auf die Meisterschaft“, sagt FC-Trainer Ralph Kaiser. „Auch wenn die jetzt vielleicht einen kleinen Durchhänger hatten, sind sie nach wie vor eine sehr gute Mannschaft.“ Dazu kommt: Kluftern hat ein paar angeschlagene Spieler, muss etwa auf Marco Mancieri und Kevin Strumpf verzichten. Kaiser freut sich trotzdem auf die Begegnung am Montag: „Der SV bringt immer Fans mit, das Wetter soll auch gut werden – beste Voraussetzungen für ein sehenswertes Spiel.“