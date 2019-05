Immenstaad und Kluftern punkten

Der TuS Immenstaad hat seinen Platz an der Tabellenspitze der badischen Kreisliga A III mit einem 5:1-Sieg gegen den SV Meßkirch behauptet. Auch der FC Kluftern hat dem Konto drei Punkte hinzugefügt. Die Mannschaft von Trainer Ralf Kaiser kam beim SC Pfullendorf II in letzter Sekunde zu einem 2:1-Sieg und rangiert mit zwei Zählern Distanz zum Tabellenzweiten SV Deggenhausertal, der beim VfR Sauldorf 1:1-Unentschieden spielte, auf Tabellenplatz drei.

Der über die gesamte Spielzeit überlegene FC Kluftern hatte im Pfullendorfer Käfigstadion von Anfang an zahlreiche Chancen, die aber bis zur Pause so wenig in Zählbares verwandelt wurden, wie die raren Möglichkeiten der Gastgeber. Nach einem Foul von Alexander Weber ergriff Cosmin-Vasile Ciuntu die Gelegenheit und brachte die Heimelf mit einem Strafstoß in Führung. Kluftern drängte nun verstärkt auf den Ausgleich. Erst nach 20 bangen Minuten verlängerte Jonas Duske in der 90. Minute einen Freistoß des eingewechselten Alexander Rudolph per Kopf ins Tor. In der Nachspielzeit verstärkten die Klufterner noch einmal den Druck. Die Belohnung gab’s in der 94. Minute, als Carsten Koch den Ball aus 16 Metern ins Netz zirkelte.

Der TuS Immenstaad war nach einem konzentrierten Start über 90 Minuten spielbestimmend. Bereits nach sechs Minuten brachte Luis Haug die Mannschaft nach einem Zuspiel von Jonas Heberle in Führung. Fünf Minuten später die gleiche Situation: Zuspiel Heberle auf Haug und Tor. Den dritten Treffer markierte Mario Riegger nach einem Steilpass und zwei Alleingänge von Stefan Abadzic bescherten den Platzherren zur Pause einen 5:0-Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel schaltete der TuS einen Gang zurück und beschränkte sich auf ein flottes Kombinationsspiel. Der einzige Treffer der Gäste aus Meßkirch fiel in der 68. Minute mit einem Schuss von Arthur Holzmann aus dem Gewühl.