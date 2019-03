Immenstaad: Stadtplaner warnt vor weiteren gesichtslosen Neubauten

Es schien als hätte die Seegemeinde auf eine Veranstaltung dieser Art gewartet: Rund 250 Bürgerinnen und Bürger nahmen sich am Samstagnachmittag drei Stunden Zeit für den Spaziergang und Workshop für einen „städtebaulichen Rahmenplan Hauptstraße und Bachstraße“.

Mit dem Titel „Mitte gestalten“ hat die Gemeinde den Prozess angestoßen, um unter Mitwirkung der Bürger einen Rahmenplan für die künftige Entwicklung des Ortskerns der Seegemeinde zu erarbeiten. Bürgermeister Johannes Henne konnte am Samstag beim Start auf dem Rathausplatz eine überraschend große Zahl an Interessenten begrüßen, machte aber auch deutlich, dass die Verwaltung sich zunächst im Hintergrund halten wolle, um den Bürgern das Wort zu überlassen.

Moderiert wird der Prozess mit Bürgerbeteiligung in den kommenden Wochen und Monaten von Berater Alexander Leitz aus Ertingen, selbst ehemaliger Bürgermeister. An seiner Seite stehen der Überlinger Stadtplaner Helmut Hornstein, der die Seegemeinde seit vielen Jahren berät, und der Verkehrsexperte Claus Kiener, Geschäftsführer von Modus Consult in Ulm, auch Gutachter für die B 31 neu.

Am 7. Mai solle es den zweiten Bürgerworkshop geben, kündigte Henne an. Mit Schreibblöcken und Stiften ausgestattet, um Ideen und Kritik zu notieren, begleiteten die Immenstaader Stadtplaner Hornstein zu sieben Stationen im Ortskern, die er fachlich kommentierte – für die meisten sicherlich eine neue Betrachtungsweise. In der neuen Ortsmitte lobte Hornstein, dass es gelungen sei, den Platz zu schaffen, und auch seine vielfältige Nutzung mit Gewerbe, Dienstleistern und Gastronomie. Die Aufenthaltsqualität ließe sich aber noch verbessern.

An der katholischen Kirche schlug er vor, mehr Bezug zum Ortskern zu schaffen. Die Kirche stehe zu weit abseits. Hornstein regte einen Kirchplatz vor der Kirche an, der in Kontakt zum Schwörerplatz steht sowie einen kleinen Park als Ruhepunkt in der Ortsmitte, hinter der Kirche beim alten Friedhof.

Hornstein erklärte, wie wichtig die kleinteilige Abfolge von älteren Häusern und Gärten in Haupt- und Meersburgerstraße sei für Immenstaads Identität und den dörflichen Charakter, die allerdings gefährdet seien durch neue Bebauung. Die Gemeinde müsse gewappnet sein vor einer unverhältnismäßigen Bebauung durch private Bauherren oder Bauträger.

„Massives Bauobjekt“

In der Bachstraße lobte der Experte „die vielgliedrige Fassadenabwicklung mit Vor- und Rücksprüngen“ und die Vielfalt als Einkaufsstraße – „ein Kleinod für Immenstaad“. Kritisch betrachtete Hornstein das neue, massive Bauobjekt an der Ecke zur Hauptstraße. Für eine Verbindung zum öffentlichen Raum hätten dort im Erdgeschoss Geschäfte oder Gastronomie eingeplant werden sollen statt Wohnungen, die sich nach außen abschotten.

Ein „gordischer Knoten“ für die Bachstraße sei das Erlebnis, auf den See zuzugehen und die Beeinträchtigung des Flanierens durch den Verkehr. Hier sehe er großes Potential für eine neue Verkehrsplanung.

Auch der Hennenbrunnen sei ein Glanzlicht, die seitliche Musikterrasse könnte noch mehr genutzt werden. Vor dem Bürgerhaus schlug Hornstein eine platzartige Neugestaltung vor. Über Bauformen und Grundrisse könne die Gemeinde mmenstaad Einfluss nehmen auf die städtebauliche Weiterentwicklung im Ortskern, sodass neue Bauten auch bestehende, markante Gebäude gelten ließen.

Richtung Osten in der Hauptstraße richtete Hornstein den Blick auf die „Dominanz der Fahrstraße“, verstärkt durch schmale Gehwege und das Fehlen von Plätzen. Bei den älteren Häusern sei „Musik dahinter für Bauträger“. Die dörfliche Struktur sei hier stark gefährdet und damit eine Herausforderung für die Gemeinde zu gestalten, bevor weitere „gesichtslose Neubauten“ entstünden. An der Ecke zum Happenweiler schlug Hornstein eine Neugestaltung des Straßenraums als Eingang zur Ortsmitte vor, ähnlich wie im Westen bei der Kirche.

Zurück im Bürgersaal des Rathauses nutzten die Bürger die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen (ein weiterer Bericht folgt).