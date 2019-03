Immenstaad schafft jede Menge Wohnraum für Insekten

Zum Bau von 35 Insektenhotels anlässlich des 35-jährigen Bestehens des Ortsverbands des Bund Natur- und Umweltschutz (BUND) in Immenstaad hatten die Umweltaktiven am Samstagvormittag eingeladen. Es wurden sogar etliche mehr, so groß war die Begeisterung im Garten des evangelischen Gemeindehauses.

Ein neues Zuhause für Wildbienen und andere wildlebende Insekten in Zeiten des Insektensterbens bauten Groß und Klein in Gemeinschafts- und Handarbeit. Initiiert hatte die Aktion vor allem Angelika Bauser-Eckstein. Die 35 Douglasien-Holzabschnitte hatte die Immenstaader Schreinerei Robert Dauwalter gestiftet.

Verschieden große Löcher mussten eingebohrt und zum Schutz ein Dach aus Dachpappe installiert werden. Bereits am Freitagabend hatte die Naturpädagogin und Hobby-Imkerin Silvia Koß in ihrem Vortrag im Gemeindesaal über das bedrohte Leben der Wildbienen informiert.

Die Insekten-Aktion unterstütze auch die Initiative der Gemeinde „Immenstaad blüht auf“, waren sich die Verantwortlichen einig. Dazu werden von der Gemeinde demnächst Samentüten in der Bevölkerung verteilt für insektenfreundliche Blühpflanzen. Das geschieht im Vorfeld der 925-Jahr-Feier der Seegemeinde im Sommer.

Die fertigen Insektenhotels werden nun in Immenstaad und Kippenhausen in den Gärten oder an Hauswänden aufgehängt und geben als Nisthilfe seltenen und bedrohten wilden Insekten eine neue Heimat.