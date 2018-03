Immenstaad sammelt Stifte

Anlässlich des Weltgebetstags der Frauen sind an mehreren Stationen Sammelboxen für Stifte aufgestellt worden. „Stifte machen Mädchen stark“ steht auf den orangefarbenen Sammelkartons mit dreieckigen Löchern, in die man alte Stifte hineinstecken kann. Sie werden recycelt – und am Ende werden Mädchen im Libanon durch den Erlös gefördert.

Wer hat nicht ausgediente Filzstifte, leere Kugelschreiber, ausgetrocknete Textmarker und Korrekturmittel oder überflüssige Tintenpatronen und Füller zu Hause herumliegen? „Stifte sammeln - Bildung ermöglichen: Bringen Sie Ihre alten Stifte zu uns.“ Der Weltgebetstag der Frauen hat eine Aktion initiiert, die in Windeseile auf Interesse stößt. Auch der Weltladen Immenstaad unterstützt das „Stifte-Projekt“ des Weltgebetstages der Frauen durch das Aufstellen und Betreuen zahlreicher Stifte-Sammelboxen. „Jeden Tag melden sich neue Interessenten aus dem Ort“, freut sich Sandra Friedrich, eine der Verantwortlichen. „Inzwischen machen die Stephan-Brodmann-Schule und die Kirchen mit. Auch das Rathaus beteiligt sich an der Aktion.“ Sogar die Gemeinden Meersburg, Seefelden und Hagnau hätten die Boxen bereits angefordert.

Ein Cent pro Stift

Sobald die Boxen gut gefüllt sind, werden sie vom Weltladen an die Firma Terracycle geschickt, die den Inhalt wiegt und dem Bildungsprojekt des Weltgebetstags pro Stift einen Cent gutschreibt. Terracycle verwendet das Material, um wieder neue Produkte daraus herzustellen - beispielsweise Gießkannen oder Stiftehalter. Mit den so gewonnenen Einnahmen unterstützt der Weltgebetstag Deutschland wiederum das Team „Beit el-Nour“: Diese Gruppe aus Lehrern und Psychologen ermöglicht 200 syrischen Mädchen in einem Flüchtlingscamp im Libanon Schulunterricht und Lernen in ruhiger Umgebung.

Mehr als eine Million Menschen sind seit Kriegsbeginn in Syrien ins Nachbarland Libanon geflohen. Viele Kinder gehen dort seit Jahren nicht mehr zur Schule. Die meist schwer traumatisierten Kinder des Projekts werden sozialpädagogisch und therapeutisch begleitet. Zudem gibt es - soweit es die finanzielle Situation erlaubt - bescheidene Freizeitangebote für die Kinder und ihre Geschwister, die zumindest für einen begrenzten Zeitraum den Hauch einer normalen Kindheit vermitteln.