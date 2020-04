Immenstaad sagt alle Feste bis Ende August ab

Immenstaader Feste und Großveranstaltungen werden bis Ende August abgesagt. Dies hat die Gemeienverwaltung am Freitagmittga in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

In der Erklärung heißt es: „Aufgrund der fortdauernden Corona-Pandemie und der Regelungen zur Eindämmung einer weiteren Verbreitung des Virus hat sich die Verwaltung dazu entschieden, alle größeren Veranstaltungen und Feste der Gemeinde Immenstaad bis Ende August abzusagen.“ Hiervon betroffen sind das traditionelle Maibaumstellen in Kippenhausen am 1. Mai sowie das für den 23. und 24. Mai geplante Mittelalterspektakel am Landesteg. Auch die in der Region beliebten Immenstaader Festivitäten im August können in diesem Jahr nicht stattfinden: Das jährliche Dorffest in Kippenhausen am 22. und 23. August und das typische Immenstaader Weinfest auf dem Rathausplatz am 28. und 29. August müssen in diesem Jahr wegen der Corona-Gefahr entfallen.

Dieser Schritt falle der Gemeindeverwaltung nicht leicht, da Feste und Veranstaltungen das kulturelle Leben im Ort und in der Region ausmachten, ist der Presseerklärung weiter zu entnehmen. Außerdem seien die Einnahmen aus der Bewirtung dieser Veranstaltungen ein fester Bestandteil der Kalkulation der örtlichen Vereine. Dennoch seien diese Absagen notwendig, um die weitere Verbreitung des Coronavrus einzudämmen und damit möglichst viele Bürger vor einer Ansteckung zu schützen. „Die Absage insbesondere von Dorffest Kippenhausen und Weinfest sind natürlich sehr schmerzlich für uns. Dennoch wissen wir, es gibt auch eine Zeit nach Corona und so freuen wir uns schon umso mehr, wenn wir im kommenden Jahr unsere Gemeinde wieder mit diesen wertvollen Immenstaader Veranstaltungen bereichern können!“, so Bürgermeister Johannes Henne.