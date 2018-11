Immenstaad rüstet sich für B-31-Verfahren

Über den Haushaltsplan der Gemeinde für 2019 hat der Gemeinderat am Montagabend im Rathaus beraten. Dabei wurden spontan und einstimmig die Haushaltsmittel für Rechtsberatung oder zusätzliche Studien in Zusammenhang mit der Trassenfindung für die neue B 31 verdoppelt.

Andreas Graf, FWI, brachte den Stein ins Rollen. Im Rahmen der Fragerunde im Gemeinderat zum Entwurf des Haushaltsplans für 2019 warb er für eine größere Rückstellung, wenn sich nächstes Jahr die Trassenführung der B 31 entscheidet. „Die Bevölkerung schläft noch den Schlaf der Gerechten.“ Graf appellierte, beispielsweise mehr zu informieren: „Der offene Planungsprozess könnte schließlich auch zu unserem Nachteil entschieden werden.“

Spielraum für Untersuchungen

Bürgermeister Johannes Henne pflichtete ihm bei, man müsse sich besser rüsten für alle Eventualitäten bezüglich der B 31 und brauche mehr Handlungsspielraum etwa für zusätzliche Untersuchungen. Kämmerer Matthias Herrmann erklärte, dass momentan 10 000 Euro in den Haushalt eingestellt seien. Alexander Mohr, CDU, schlug vor, die Bürgerinitiative stärker zu unterstützen. Markus Böhlen, Grüne, regte an zu überlegen, welche Haushaltsposition man dafür kürzen könne. Dem Vorschlag von Bürgermeister Henne, die Position von 10 000 Euro auf 20 000 Euro zu erhöhen, folgten schließlich alle Räte einstimmig.

Kurt Reichle, FWI, stellte für seine Fraktion weitere Kritikpunkte zur Diskussion: Für die Bedarfsplanung für den Neubau der Schule schlage man vorab eine Besichtigung anderer Schulen vor, in der Linzgauhalle müssten dringend die Duschen modernisiert werden – auch wenn man sich mit einem Neubau der Halle beschäftige – und statt zwei Kreisel in die Friedrichshafener Straße einzubauen, sollte man lieber Schilder aufstellen und die Geschwindigkeit öfter kontrollieren.

Edwin Brügel, FWI, fragte nach der Sanierung der Kanäle im Frickenwäsele, die laut Haushaltsplan auf 2021 verschoben werden soll. Ortsbaumeister Uli Kohler bat um Verständnis, dass wegen der drei großen, demnächst startenden Bauprojekte im Ortsbauamt die Personalkapazität vorher fehle.

Standortsuche für Halle zu teuer

Alexander Mohr, CDU, kritisierte den geplanten Ersatz der Computer in der Schule nach fünf Jahren. Er höre immer wieder, dass die vorhandenen Rechner nur wenig genutzt würden. Hauptamtsleiter Michael Haase erinnerte daran, dass zudem der Gesetzgeber ein Ratsinformationssystem für die Bürger verlange. Markus Böhlen, Grüne, hielt die eingeplanten 33 000 Euro für die Standortsuche für eine neue Sporthalle für zu teuer. Man habe vor einigen Jahren bereits 70 000 Euro in einen Architekten-Wettbewerb investiert. Renate Schwarz-Govaers, SPD, hielt eine neue Standortsuche für möglich, je nachdem wie die Trassenentscheidung der B 31 ausfalle. Auch Bürgermeister Henne warb für eine neue Standortsuche. Sechs Räte stimmten für, acht Räte gegen diese Haushaltsposition im Haushaltsplan 2019. Daher wird der Posten wohl auf 2020 verschoben. Nachdem in der Sitzung am Montag über den Haushaltsplan beraten worden ist, steht die Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2019 auf der Tagesordnung der kommenden Gemeinderatssitzung.