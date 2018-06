Immenstaad nimmt Kürzung zurück

Immenstaad (as) – Der Gemeinderat Immenstaad hat die Kürzung der Vereinszuschüsse in seiner Sitzung am Montag einstimmig aufgehoben. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage hatte die Gemeinde 2010 die Zuschüsse um 15 Prozent gekürzt. Vor allem durch die gute Konjunkturprognose sei nun eine Entlastung des Gemeindehaushaltes absehbar. Deshalb hat der Rat die Aufhebung dieser Kürzung schon in dem Planansätzen 2014 berücksichtigt. Die Mehrkosten belaufen sich auf etwa 7000 Euro. Ebenfalls Handlungsbedarf sieht die Verwaltung bei der Unterstützung von Vereinsinvestitionen. Ein Vorschlag lautet, zukünftig Investitionen erst ab einem Betrag von 5000 Euro zu bezuschussen. So solle klar zwischen laufenden Anschaffungen und Investitionen getrennt werden. Die Höhe der Förderung solle dabei weiterhin im Einzelfall festgelegt werden können. „Durch die Kürzung ist bisher kein Verein in Not geraten“, betonte Martina Mohr (CDU). „Ich schlage vor das anders zu verteilen. Die Vereine mit Kinder- und Jugendbetreuung sollten besonders gefördert werden und deshalb mehr erhalten als die 15 Prozent“, fuhr sie fort. Helga Bauer (FWI) findet diesen Antrag prinzipiell gut, gab aber zu bedenken, dass einige Vereine wie der Männergesangverein nichts dafür können, dass der Jugendanteil in ihren Reihen gering ist.

Der Antrag müsse zunächst einmal geprüft werden, um die Folgen überarbeiten zu können, erklärte Bürgermeister Jürgen Beisswenger. Deshalb wird sich der Gemeinderat noch einmal mit den Vereinsförderrichtlinien beschäftigen und die Liste der letzten drei Jahre betrachten. (as)