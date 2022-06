Immenstaad lädt zum Urlaubsgottesdienst ein

Einen Urlaubsgotesdienst am Kniebach in Immenstaad feiern Interessierte am 24. Juni um 18 Uhr. Mit dem „Andere Zeiten-Urlaubsgottesdienst“ möchten die Veranstalter mit Texten, Gebeten und Musik auf eine Zeit der Erholung einstimmen – ganz egal, ob Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Ferien zuhause oder in der Ferne verbringen, ob sie ihren Urlaub allein oder in Gemeinschaft erleben.

„Unser Urlaubsgottesdienst lebt wie kein anderer von dem besonderen Ort am Wasser oder in den Bergen, seiner Atmosphäre und dem Miteinander“, heißt es in einer Medienmitteilung. Und weiter: „Im Sommer 2022 werden wir vom 24. Juni bis 3. Juli quer durch Deutschland reisen und mit Ihnen in diesem Zeitraum fünf Gottesdienste feiern.“

Das Besonder ist, dass die Orte mitbestimmen konnten, an welchen Orten der Gottesdient zu Gast ist. Mehr als 100 Bewerbungen haben die Initiatoren nach eigenen Angaben erreicht, nun steht die Route fest. Den Auftakt der Deutschlandtour stellt der Urlaubsgottesdienst in Immenstaad am Kniebach dar.

Die Katholische und die Evangelische Kirchengemeinde laden ein. Im Anschluss gibt es ein Picknick auf der Kniebachwiese und die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in in der Katholischen Kirche St. Jodokus statt.