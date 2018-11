Immenstaad hat wieder vier Arztpraxen

Die vier Sitze für Ärzte in der Seegemeinde Immenstaad sind wieder besetzt. Mit der Eröffnung der neuen Hausarztpraxis von Dr. Katrin Wiesener im Happenweiler steht den Patienten wieder die vorgesehene Zahl an Ärzten zur Verfügung.

Zu einer kleinen Feier anlässlich der Eröffnung hatte Dr. Wiesener am Samstag Bürgermeister Johannes Henne, Bürgermeister a.D. Jürgen Beisswenger und einige Kollegen eingeladen. Patienten werden in der neuen Praxis bereits seit Anfang Oktober behandelt. „Es ist wie ein Sechser im Lotto für mich“, freut sich die Allgemeinmedizinerin. Sie wohnt mit Gatte und Kindern bereits seit zehn Jahren in der Seegemeinde.

Dass jetzt – gerade mit dem Abschluss ihrer Ausbildung als Fachärztin für Allgemeinmedizin – sowohl die Räumlichkeiten für eine Praxis als auch von der Kassenärztlichen Vereinigung ein Sitz für einen Arzt in der Seegemeinde zur Verfügung standen, sei reines Glück gewesen. Die erfahrene Ärztin stammt aus Winnenden und war ab 2003 als Fachärztin für Chirurgie in Stuttgart, anschließend in Friedrichshafen tätig. 2008 übernahm ihr Gatte Marcel Wiesener die Praxis seines Vaters in Manzell, sodass die Familie an den See umzog. Bedingt durch den Hausarztmangel entschied sich die Ärztin 2014 für den Quereinstieg und die Zusatzausbildung zur Allgemeinmedizinerin. Im Februar 2018 konnte sie erfolgreich die Prüfung abschließen. „Hier werde ich jetzt hausärztlich tätig sein, bis ich in Rente gehe.“

Dabei war die ärztliche Versorgung in Immenstaad in den letzten Jahren durchaus schwierig, und die Praxis Allmendinger deshalb zuweilen stark belastet. Bereits Bürgermeister a.D. Jürgen Beisswenger hatte sich intensiv um eine Lösung bemüht, nachdem Dr. Eberhard Ehmann plötzlich verstorben und Dr. Wilhelm Schmidt in den Ruhestand gegangen war. Ab 1. Juli 2017 übernahm Dr. Sigrid Birrenbach seine Praxis im Wattgraben.

Um auch den vierten Arztsitz wieder besetzen zu können, mietete die Gemeinde vorsorglich das Erdgeschoss eines Neubaus von Familie Thoma im Happenweiler als attraktive, barrierefreie Praxisräume an. Nachdem die Kassenärztliche Vereinigung zeitweise den Sitz gesperrt hatte, weil sich laut Statistik genügend Ärzte in der Bodenseeregion niedergelassen hatten, waren jetzt alle Beteiligten erleichtert, als sich das Blatt nun wendete.

Belastung durch Urlauber

„Mit der Entsperrung eines Sitzes war die erste Hürde geschafft, im Mai kam dann die Genehmigung der Kassenärztlichen Vereinigung“, freut sich auch Bürgermeister Johannes Henne. Die neue Ärztin sei sehr motiviert an die neue Praxis herangegangen, sodass auch der Übergang des Mietvertrags bald über die Bühne gewesen sei. Jetzt könnten vor allem ältere Mitbürger auch wieder fußläufig eine Arztpraxis erreichen.

Dass der Bedarf an ärztlicher Versorgung etwa durch die vielen Einpendler und die hohen Touristenzahlen im Sommer nach wie vor hier besonders hoch ist, sei für die Kassenärztliche Vereinigung nicht relevant. Das bestätigt auch die Allgemeinmedizinerin Dr. Sigrid Birrenbach: „Das Phänomen der zusätzlichen Belastung durch die Urlauber in der Hochsaison entspannt sich für uns etwas über Winter. Die Zusammenarbeit unter den Immenstaader Ärzten ist aus meiner Sicht kollegial. Wir vertreten uns bei Bedarf auch gegenseitig.“