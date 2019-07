Immenstaad feiert direkt am Seeufer

Auf eine lauschige Sommernacht hofft der Heimatverein für Samstag, 6. Juli, ab 18 Uhr. „S‘Fescht am Steg“ mit tollen Bands unter freiem Himmel am Landesteg lebt vom großen Engagement der beteiligten Vereine und vielen Gästen – bei sommerlichen Temperaturen.

Vor zehn Jahren hob der Heimatverein das Fest in spektakulärer Lage direkt am Seeufer aus der Taufe. Nur alle drei Jahre findet es statt. Die treibende Kraft war damals wie heute die zweite Vorsitzende Helga Bauer.

Dieses Jahr tritt ab 18 Uhr die Band Zeebrass auf der Bühne am Wasser auf. Alex Schmidt aus Immenstaad moderiert wieder das abwechslungsreiche Programm. Die jungen Musiker kommen alle aus der Umgebung und spielen am liebsten Blasmusik auf fetzige Art.

Lichterkorso des Yachtclubs

Auf Rock, Pop und Funk von routinierten sieben Musikern und zwei Sängerinnen dürfen sich die Gäste ab 20 Uhr freuen. Die Band Funkhaus hat sich selbst das Motto „Funk my Soul“ gegeben. Einige waren zuletzt Teil der Bluesblasters. Jetzt verspricht Funkhaus kräftige Bläsersätze, und intensive Gitarren- und Keyboard-Sounds, kombiniert mit starken Stimmen. Platz zum tanzen vor der Bühne wird es sicher wieder geben. Viel Zeit und Kreativität hat der Heimatverein auch in das kulinarische Angebot gesteckt und mehrere Vereine mit ins Bewirtungs-Boot geholt: Die TuS Abteilung Tischtennis steht am Grill mit Fleisch und Wurst sowie an der Fritteuse für die Pommes. Die TuS Abteilung Turnen serviert Wurstsalat. Die TuS Abteilung Jugendfußball hat sich mit Jürgen Hallerbach vom Hotel-Restaurant „Seehof“ beraten und wird mit seiner Unterstützung Pulled Pork anbieten. Die Ministranten der katholischen Kirchengemeinde wechseln sich beim Waffeln backen ab. Der Förderverein Spielplätze hat Käsewürfel zum Wein im Angebot. Die Korkenknaller und die Cheers managen gemeinsam die Bar. Der Heimatverein kümmert sich um den Getränkebedarf. „Wir haben überwiegend Regionales im Angebot. Deshalb schenken wir auch das in Luftlinie am nächsten produzierte Bier aus, Ruppaner aus Konstanz“, erklärt der Vorsitzende Reinhard König. Auch der Wein kommt aus der Seegemeinde und aus dem Nachbarort Hagnau. Selbstverständlich wird auch Alkoholfreies ausreichend zur Verfügung stehen. Ein seltenes Vergnügen steuert der Yachtclub Immenstaad bei: Nach Einbruch der Dunkelheit gibt es einen Lichterkorso, die Boote des Clubs laufen beleuchtet stimmungsvoll um den Landesteg herum ins Häfele ein. Die Eintrittsplakette für die große Party des „S’Fescht am Steg“ am Samstag kostet vor Ort volkstümliche zwei Euro.